Džilibranda pievienojas plašajam ASV prezidenta krēsla tīkotāju pulkam

Ņujorkas štata senatore Kirstena Džilibranda (Demokrātiskā partija) paziņojusi, ka kandidēs uz ASV prezidenta amatu 2020. gada vēlēšanās, kļūstot par 16 Demokrātiskās partijas pārstāvi, kas pieteikusi dalību cīņai par Baltā nama atslēgām, raksta britu raidsabiedrība BBC.

Kandidatūru 52 gadus vecā senatore pieteica svētdien publicētā videoklipā. Šajā video Džilibranda izteicās: "Drosmīgie neizplata naidu, neaizsedz patiesību, nebūvē sienu."

Video noslēgumā Džilibranda paziņoja, ka savu pirmo kampaņas uzrunu veiks 24. martā pie ASV prezidenta Donalda Trampa ģimenei piederošās "Trump International Hotel" viesnīcas Ņujorkā. Cita starpā, tieši šajā ēkā 2016. gada jūnijā tikās Trampa kampaņas pārstāvji un ar Kremli saistīti cilvēki, tostarp juriste Natālija Vesiļņickaja. Šī tikšanās izskanējusi kā zīmīgs apliecinājums Krievijas centieniem ietekmēt ASV prezidenta vēlēšanas.

Džilibranda ir sestā sieviete no Demokrātiskās partijas, kas pieteikusi kandidatūru 2020. gada ASV prezidenta vēlēšanās, atzīmē CNN. Starp pazīstamākajiem demokrātu kandidātiem ir Bērnijs Sanderss, Kamala Harisa un Elizabete Vorena.

I’m running for president. Let’s prove that brave wins. Join me: https://t.co/I1vp93LBUR pic.twitter.com/Giu4u4KEZQ