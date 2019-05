Džonsons cīlē uz Lielbritānijas premjera krēslu

Bijušais Londonas mērs, Lielbritānijas ārlietu ministrs un "Brexit" kampaņas seja Boriss Džonsons paziņojis, ka kandidēs uz konservatīvās partijas līdera un automātiski arī Lielbritānijas premjera amatu, ziņo CNN.

Viņš kandidatūru oficiāli izvirzīšot, kad atkāpsies pašreizējā viņa skarbi kritizētā premjere Terēza Meja. "Protams es uz to iešu," viņš paziņoja Mančestrā notiekošā uzņēmējdarbības konferencē, jautāts, vai viņš kandidēs uz partijas vadītāja amatu nākotnē.

Meja konservatīvās partijas iekšienē esot solījusi pēc jūnija sākumā gaidāmā, pēc kārtas jau ceturtā, balsojuma par vienošanos starp Lielbritāniju un Eiropas Savienību izziņot savas aiziešanas un attiecīgi arī jauna partijas un valsts politiskā līdera ievēlēšanas laiku. Šī būs pēdējā balsošana par jau trīskārt parlamentā noraidīto līguma plānu, solījusi Meja.

Džonsons bijis viens no spilgtākajiem Mejas kritiķiem partijas rindās. Iepriekš no ārlietu ministra amata viņš atkāpās, to pamatojot ar "Brexit" sapņa miršanu, ko smacējot, viņaprāt, nevajadzīgas šaubas par Lielbritānijas spējām.

Džonsons par parlamentārieti pirmoreiz kļuva 2001. gadā, un ieguvis pretrunīga politiķa tēlu. Lielbritānijai pēc divkārtējas izstāšanās datuma atlikšanas plānots Eiropas Savienību pamest šī gada 31. oktobrī.