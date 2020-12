Džordžijas vēlēšanu komisijas loceklis brīdina Trampu neiedvesmot uz vardarbību

ASV Republikāniskās partijas biedrs un viens no Džordžijas štata vēlēšanu komisijas vadošajiem locekļiem Gabriels Stērlings otrdien ASV prezidentu Donaldu Trampu brīdināja pārtraukt savu aso retoriku, apšaubot vēlēšanu rezultātus, vai arī "kāds tiks nogalināts", vēsta "The Guardian".

Stērlings pārraudzīja jaunās vēlēšanu sistēmas ieviešanu Džordžijas štatā, un otrdien preses konferencē, neslēpjot aizkaitinājumu, skaidri brīdināja Trampu, ka viņam nav tiesību iedvesmot cilvēkus uz vardarbību: "Kāds cietīs, kāds tiks sašauts, kāds tiks nogalināts, un tas nav pareizi. Tas nav pareizi!"

Viņš arī atklāja, ka draudu dēļ, kurus pēc štata galējo vēlēšanas rezultātu paziņošanas saņēmis, būdams Džordžijas pavalsts sekretāra balsošanas sistēmas pārraugs, viņa māju pagājušajā nedēļā sākusi apsargāt policija. Džordžijā Džo Baidenu atbalstīja par 13 000 vairāk cilvēku nekā Trampu.

Stērlings arī atklāja, ka pavalsts sekretāra Breda Rafenspergera sieva saņēmusi "seksualizētus draudus". Pašu Rafenspergeru pēc zaudēšanas savukārt dažādi apvainojis pats Tramps, tostarp nosaucot par "tautas ienaidnieku", pēc kā viņš saņēmis nāves draudus. Stērlings atzīmēja, ka tieši Tramps iedrošinājis cilvēkus uz šādu draudu izteikšanu.

Dažādus draudus saņēmušas arī zemāka ranga amatpersonas un pat parasti vēlēšanu iecirkņu darbinieki, turklāt pret vairākiem galēji labēji grupējumi uzsākuši naida kampaņas internetā, publiskojot viņu vārdus un melīgus apgalvojumus par viņu iesaisti "vēlēšanu nozagšanā", kas rada nopietnus draudus viņu dzīvībai un veselībai.

Tramps uz Stērlinga brīdinājumu atbildējis tikai ar nekā nepamatotu apgalvojumiem un štata gubernatora, republikāņa Braiena Kempa kritiku.

Rigged Election. Show signatures and envelopes. Expose the massive voter fraud in Georgia. What is Secretary of State and @BrianKempGA afraid of. They know what we'll find!!! https://t.co/Km7tRm2s1A