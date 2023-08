ECOWAS: Nigēras hunta apgrūtina miera sarunas un prezidentu tur necilvēcīgos apstākļos

Rietumāfrikas valstu ekonomiskās kopienas (ECOWAS) līderi apgalvo, ka karaspēka izvietošanas plānošana Nigērā turpinās un tā tiks pārtraukta tikai tad, ja hunta piekritīs sarunām ar līderiem. Tomēr, kā norāda kopienas pārstāvis, apvērsuma iniciatori nevēlas ar viņiem sazināties, vēsta raidsabiedrība BBC.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

ECOWAS politisko jautājumu, miera un drošības komisārs Abdels Fatau Musahs intervijā ar mediju skaidroja, ka Nigēras hunta nevēlas ar kopienu tiešā veidā kontaktēties, kas sarunas ievērojami apgrūtina.

Vēl nav zināms, kad Rietumāfrikas līderi nosūtīs karaspēku uz Nigēru, bet ECOWAS komentējuši, ka viņi neturpinās dialogu mūžīgi.

Izmantojot dažādus saziņas veidus, Rietumāfrikas līderiem esot izdevies sazināties ar Nigēras prezidentu Mohamedu Bazumu, kurš, kā apgalvo ECOWAS, tiek turēts necilvēcīgos apstākļos tumsā un bez pienācīgas medicīniskās palīdzības.

Par prezidenta veselību bažas izteikušas arī ASV, informē "The Guardian". Hunta esot mēģinājusi piespiest Bazumu oficiāli atkāpties no amata, bet prezidents kategoriski no tā atteicies. Kopš apvērsuma Bazuma un viņa ģimene ir bijuši ieslodzīti prezidenta pilī Niamejā.

Viens no prezidenta padomniekiem uzsver, ka ģimene šobrīd dzīvojot bez elektrības un pārtiekot no rīsiem un konserviem. Bazuma pārstāvētā politiskā partija nāca klajā ar paziņojumu, apstiprinot viņa šī brīža dzīves apstākļus un ziņojot, ka ģimenei arī neesot tekoša vai tīra ūdens.

"Delfi" iepriekš ziņoja, ka ceturtdien ECOWAS paziņoja par reģionālās rezerves spēku "aktivizēšanu", lai atjaunotu konstitucionālo kārtību apvērsuma skartajā Nigērā. Plašāk par Nigēras apvērsumu iespējams lasīt šeit.