Ēģipte arestē Suecas kanālā iesprūdušo 'Ever Given'

Ēģiptes varasiestādes uzlikušas arestu konteinerkuģim "Ever Given", kas pagājušajā mēnesī bija nobloķējis satiksmi Suecas kanālā, turpinoties finanšu domstarpībām ar kuģa īpašniekiem, pavēstīja kanāla pārvaldes priekšnieks un tieslietu amatpersona.

Kuģis "Ever Given" nevarēs pamest Ēģipti, līdz nebūs panākta vienošanās par kompensācijas apjomu ar kuģa īpašniekiem Japānas uzņēmumu "Shoei Kisen Kaisha Ltd", sacīja Suecas kanāla pārvaldes priekšnieks leitnants Osama Rabie.

"Kuģis tagad oficiāli ir arestēts," viņš sacīja Ēģiptes valsts telekanālam. "Viņi neko negrib maksāt."

Rabie neatklāja, kādu summu kanāla pārvalde vēlas saņemt, savukārt Ēģiptes tieslietu amatpersona norādīja, ka runa ir par 900 miljoniem dolāru (769 miljoniem eiro). Arī valdības laikraksts "Ahram" minējis šādu summu.

Šajā summā iekļautas izmaksas operācijai, lai kuģi noceltu no sēkļa, apturētās kanāla satiksmes izmaksas un tranzīta ieņēmumu zaudējumi, kas radās nedēļas laikā, kad "Ever Given" bija nobloķējis kanālu.

Tiesa Ismaīlijā, kas atrodas līdzās kanālam, pirmdien uzlikusi arestu kuģim, un par šo lēmumu otrdien informēta kuģa komanda, sacīja amatpersona. Ismaīlijas prokurori arī uzsākuši atsevišķu izmeklēšanu par to, kas izraisījis "Ever Given" uzskriešanu uz sēkļa.

Rabie norādīja, ka sarunas par kompensāciju turpinās. Runājot ar valsts telekanālu, viņš noliedza, ka kanāla pārvalde būtu vainojama kādā aplamā rīcībā. Viņš atteicās diskutēt par iespējamiem negadījuma iemesliem, arī kuģa ātrumu un spēcīgo vēju smilšu vētras laikā. Vaicāts, vai vainīgi ir kuģa īpašnieki, Rabie sacīja: "Protams, jā." Kā norādīja Rabie, pārvaldes izmeklēšanas slēdziens gaidāms ceturtdien.

Kā ziņots, ar Panamas karogu kuģojošais 400 metrus garais un 59 metrus platais kuģis "Ever Given" 23.martā sliktos laikapstākļos sagriezās sāniski un iestrēga, pilnībā apturot kuģošanu Suecas kanālā.

Kuģis, kas pieder Japānas uzņēmumam "Shoei Kisen Kaisha" un kura operators ir Taivānas kompānija "Evergreen Marine", bija ceļā no Tandžungpelepasas Malaizijā uz Roterdamu Nīderlandē.

29. martā to izdevās nocelt no sēkļa. Šobrīd kuģis piestājis Lielajā Rūgtajā ezerā, kas atrodas starp Suecas kanāla ziemeļu un dienvidu daļām.

Pirms vairāk nekā 150 gadiem izraktais Suecas kanāls ir viens no svarīgākajiem pasaules tirdzniecības ceļiem.

Pagājušajā gadā pa kanālu izbrauca teju 19 000 kuģu, pārvadājot vairāk nekā vienu miljardu tonnu kravas.