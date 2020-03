Ēģipte izveidojusi specvienību turku palīdzības Lībijai bloķēšanai

Ēģipte izveidojusi īpašu speciālo uzdevumu vienību, kas sadarbojas ar ietekmīgā komandiera feldmaršala Halifa Haftara spēkiem, lai bloķētu Turcijas kuģu sūtīto palīdzību ANO atzītajai Lībijas valdībai, kas bāzējas tās galvaspilsētā Tripolē.

Ēģiptes spēki apmācījuši Haftara kaujiniekus īstenot operācijas pret turku karakuģiem Lībijas piekrastē, vēsta portāls "The New Arab". Ēģiptiešu īpaši izveidotā 50 vīru lielā vienība jau atgriezusies no Lībijas austrumiem, kurus kontrolē Haftara vadītā "Lībijas Nacionālā armija".

Ēģiptes centienus bloķēt Turcijas operācijas atbalstījuši arī Apvienotie Arābu Emirāti, kas ēģiptiešu apmācītos lībiešu spēkus apgādās ar laivām un kuģiem.

Gandrīz pirms gada – pērnā gada aprīlī – Haftars ar vairāku ārvalstu atbalstu īstenoja militāru kampaņu Tripoles atgūšanai, taču jau neilgi pēc operācijas uzsākšanas un pārsvarā neapdzīvotu teritoriju pārņemšanas lielā pretspēka dēļ viņa vadītie spēki bija spiesti nocietināties Tripoles apkārtnē, bet pilsētu neieņēma.

Kopš tā laika Haftars guvis plašu atbalstu gan no vairuma arābu valstu, gan Krievijas, Francijas un citiem spēkiem, tostarp viņu uzteicis ASV prezidents Donalds Tramps un izskanējis, ka atbalstu sniedz arī ASV specvienības. Savukārt ANO formāli atbalstīto valdību mutiski balsta Itālija, taču militāro atbalstu sniedzot tikai Katara un Turcija.

Izskanējis, ka Lībijā Haftara pusē karojot tūkstošiem "Vagner" karavīru no Krievijas, bet pretējā – ap 2000 Turcijas atsūtītu Sīrijas kaujinieku, kuriem padomdevēju lomās piebiedrojušās arī pašu turku militārpersonas.