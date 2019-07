Eiropā ceturtdien paredz nebijušu svelmi, arī Latvijā spēcīgs UV starojums

Eiropā pastiprinoties karstumam, samazinājusies ozona koncentrācija stratosfērā, tādēļ ultravioletais starojums Latvijā šonedēļ no jauna pakāpies līdz gada augstākajam līmenim, lai gan parasti jūlija otrajā pusē tas kļūst vājāks.

Saskaņā ar Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra datiem trešdien Rucavā ultravioletās radiācijas indekss pakāpās līdz 6,8 punktiem. Tikpat augsts tas bija šā gada 14. un 19.jūnijā.

Prognozes liecina, ka no sestdienas līdz pirmdienai - mēneša karstākajās dienās - ultravioletais starojums varētu pakāpties vēl nedaudz augstāk. Tas tomēr atpaliks no iepriekšējos gados reģistrētā maksimuma. 2017. un 2016. gadā laikā ap saulgriežiem ultravioletās radiācijas indekss Rucavā paaugstinājās attiecīgi līdz 8,3 un 8,4 punktiem.

No saules īpaši jāizvairās dienas vidū - no plkst.12 līdz 15. Bez aizsargkrēma vēlams sauļoties tikai no rīta vai pievakarē. Lielā karstumā mediķi neiesaka sauļoties, jo pastāv risks dabūt ne tikai saules, bet arī karstuma dūrienu. Ūdens temperatūra jūrā Latvijas piekrastē ir vidēji +16..+20 grādi. Lielākajā daļā upju un ezeru ūdens temperatūra ir +18..+22 grādi.

Gan karstums jūnijā, gan šomēnes saistīts ar svelmaina gaisa ienākšanu no Āfrikas. Spāniju tas sasniedz visai bieži, tādēļ tur šonedēļ nav apdraudēts absolūtais karstuma rekords, savukārt līdz Anglijai, Nīderlandei un Skandināvijai Āfrikas svelme nokļūst reti.

Globālā sasilšana karstuma viļņus padara intensīvākus, kā arī palielina to atkārtošanās biežumu, skaidro meteorologi. Tiek prognozēts, ka pašreizējais karstuma vilnis Eiropas rietumos ilgs vismaz līdz piektdienas vakaram.