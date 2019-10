Eiropā notiks 25 gados lielākās 'Reforger' tipa ASV vadītās militārās mācības

Nākamajā gadā Eiropā notiks pēdējos 25 gados lielākās amerikāņu vadītās militārās mācības, kuru sarīkošanai uz kontinentu tiks nogādāts divīzijas štābs, trīs tanku brigādes un tūkstošiem karavīru, ziņo portāls "Stars and Stripes".

Mācības "Defender Europe-20" līdzināsies Aukstā kara ēras manevriem "Reforger" un tajās piedalīsies 37 tūkstoši karavīru, no kuriem aptuveni 20 tūkstoši amerikāņu.

Militārais ekipējums mācību sarīkošana tiks ievests jau sākot no februāra, bet pašas mācības notiks 2020. gada aprīlī un maijā.

Manevri notiks 10 dažādās valstīs, bet galvenā darbības norises vieta būs Vācija un Polija.

Aukstā kara laikā Eiropā tika rīkotas lielas militārās mācības ar mērķi īsā laika nogādāt Eiropā lielus spēkus, lai būtu gatavībā iespējamam PSRS uzbrukumam. Mācības sauca "Reforger", kas ir angļu valodas saīsinājums no "Return of Forces to Germany" (Spēku atgriešanās Vācijā).