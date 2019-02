Eiropai pakļauties Trampa prasībai uzņemt islāmistus ir 'ārkārtīgi sarežģīti'

ASV prezidenta Donalda Trampa prasību Eiropas valstīm uzņemt atpakaļ 800 Sīrijā sagūstītos teroristiskā grupējuma "Daesh" kaujiniekus izpildīt būs "ārkārtīgi sarežģīti", svētdien atzinis Vācijas ārlietu ministrs Heiko Māss.

Arī vairāku citu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu ārlietu ministri pirmdien reaģēja uz Trampa prasību.

Lielbritānijas valdība noraidīja Trampa aicinājumu, paziņojot, ka kaujinieki jātiesā vietā, kur viņi pastrādājuši savus noziegumus. "Ārvalstu karotāji jāsauc tiesas priekšā atbilstoši attiecīgajam juridiskajam procesam vispiemērotākajā jurisdikcijā," teikts premjerministres Terēzas Mejas preses pārstāvja paziņojumā. "Ja tas ir iespējams, tam ir jābūt reģionam, kur pastrādāti noziegumi."

Luksemburgas ārlietu ministrs Žans Aselborns atzina, ka problēma pastāv un Eiropa to apzinās, taču norādīja, ka šis jautājums nav jārisina ar tvitera starpniecību. "Ja mēs vēlamies atrast saprātīgu risinājumu, mums tas jāapspriež. Nevis jāsūta tvīti šurpu turpu, tam nav jēgas," sacīja Aselborns.

Austrijas ārlietu ministre Kārina Kneisla sacīja, ka neizprot Trampa prasību, un norādīja, ka neviena interesēs nebūtu atbrīvot kaujiniekus, ko sagūstījusi starptautiskā koalīcija un kurdu spēki.

Ungārijas ārlietu ministrs Pēters Sijārto uzsvēra, ka novērst šo kaujinieku atgriešanos būs viens no lielākajiem izaicinājumiem Eiropai.

Viņu atgriešanās būtu iespējama vienīgi tad, ja "varētu nodrošināt, ka šie cilvēki nekavējoties stājas tiesas priekšā un ja tie tiek apcietināti," sabiedriskās televīzijas kanāla ARD radījumā "Anne Will" norādīja Māss. Lai to paveiktu, varasiestāžu rīcībā jābūt atbilstošai informācijai un jāierosina krimināllieta, taču to "nevar garantēt", piebilda ministrs.

"Kamēr tas tā nav, manuprāt, izpildīt [Trampa prasību] būs ārkārtīgi sarežģīti," atzina Māss. Viņš norādīja, ka Vācijas pilsoņiem, protams, ir tiesības atgriezties valstī, taču šobrīd Sīrijā nav iespējams pārbaudīt sagūstīto kaujinieku izteiktos apgalvojumus. Tāpēc Berlīne kopā ar Franciju un Lielbritāniju lems par turpmāko rīcību.

Kā ziņots, Tramps sestdien pieprasīja Eiropas valstīm uzņemt un tiesāt vairāk nekā 800 Sīrijā sagūstītos "Daesh" kaujiniekus, brīdinot, ka pretējā gadījumā Savienotās Valstis būšot spiestas tos atbrīvot.

"ASV nevēlas noskatīties, kā šie ISIS kaujinieki nonāk Eiropā. Sagaidāms, ka uz turieni viņi dosies," tviterī norādīja Tramps. "Mēs darām tik daudz un tērējam tik daudz. Ir laiks citiem darīt vairāk un darīt darbu, ko tie spēj paveikt."