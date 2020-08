Eiropai var nākties atgriezties pie robežu slēgšanas, pieļauj Nausēda

Saasinoties situācijai ap jaunā koronavīrusa izplatīšanos, Eiropai varētu nākties atgriezties pie jautājuma par robežu slēgšanu, pirmdien izteicies Lietuvas prezidents Gitans Nausēda.

Vienlaikus viņš uzsvēris, ka ar to saistītie lēmumi Eiropas Savienības (ES) dalībvalstīm jāpieņem kopā. "Robežkontroles jautājums būtu nākamais posms, un tam nepieciešami kopīgi risinājumi visas Eiropas līmenī. (..) Redzam, ka daudzas ES valstis ievieš stingrāku iekšējo režīmu, un pilnīgi iespējams, ka pie šā jautājuma [par robežu slēgšanu] nāksies atkal atgriezties,“ prezidents sacījis žurnālistiem Birštonā.

Pēc Nausēdas teiktā, pašlaik Lietuvā noteiktā prasība par obligātu pašizolāciju pēc ierašanās no konkrētām valstīm ar augstiem inficēšanās rādītājiem faktiski jau darbojas kā netieša robežkontrole. "Pastāv tieša un netieša robežkontrole. Prasība par pašizolēšanos krietni piebremzē vēlmi ceļot pāri robežām, jo parādās daudz ierobežojumu, kas ceļošanu dara nepievilcīgāku," viņš piebildis. "Uzskatu, ka mums pašlaik ir labi saskaņots mehānisms attiecībā uz karantīnas instrumenta lietošanu, kas ļauj, sekojot statistikai un slimības tendencēm citās valstīs, iekļaut šai sarakstā aizvien jaunas valstis. Dažas valstis pietuvojušās šai robežai un var drīzumā tikt iekļautas [sarakstā]."

Pašlaik katrā ES dalībvalstī ir spēkā atšķirīgas prasības gan attiecībā uz saviem pilsoņiem, kas atgriežas no ārvalstīm, gan uz ieceļojušajiem ārvalstniekiem. Lietuvas jaunā koronavīrusa "melnajā sarakstā" tiek iekļautas valstis, kurās pēdējo divu nedēļu laikā reģistrēti vairāk nekā 16 jauni inficēšanās gadījumi, rēķinot uz 100 000 cilvēkiem. Pašlaik Lietuvā nav spēkā ierobežojumi iebraucējiem no Latvijas, Igaunijas, Dānijas, Grieķijas, Islandes, Itālijas, Īrijas, Kipras, Lielbritānijas, Lihtenšteinas, Nīderlandes, Norvēģijas, Polijas, Slovākijas, Slovēnijas, Somijas, Ungārijas un Vācijas, bet ārzemniekiem no citām valstīm ar dažiem izņēmumiem Lietuvā iebraukt liegts.

No pirmdienas "melnajam sarakstam" pievienotas Francija un Malta - Lietuvas pilsoņiem, kuri atgriežas no šīm valstīm, turpmāk būs divas nedēļas jāievēro pašizolācija. Ārvalstu pilsoņiem joprojām ļauts iebraukt Lietuvā no Francijas, bet arī viņiem jāievēro izolācijas periods, savukārt ārvalstu pilsoņiem no Maltas iebraukt nav atļauts ar dažiem izņēmumiem.

Prognozēts, ka no nākamās piektdienas sarakstā var tikt iekļauta arī Polija, jo saskaņā ar aizvadītās piektdienas datiem saslimstības rādītājs šajā Lietuvas kaimiņvalstī sasniedzis 15,7 gadījumus, rēķinot uz 100 000 cilvēku.