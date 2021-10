'Eiropas diena': 'Apple' pret Eiropas vienoto lādētāju un 'snaudošā' azbesta lāsts

Podkāsta "Eiropas diena" 38. epizodē pievēršamies Eiropas Komisijas jaunākajam ierosinājumam par vienotu lādētāja standartu elektroniskajām ierīcēm un to, kā uz to reaģējusi kompānija "Apple", kura pieturas pie sava standarta. Vēstām arī par Eiropas Parlamentā spriesto, kā labāk aizsargāt strādājošos un iedzīvotājus no veselībai kaitīgā azbesta, kura izmantošana jau vairāk nekā 15 gadus ir aizliegta, tomēr ar šo materiālu bieži nākas sastapties senāk būvētās ēkās, un šo ēku renovācija var radīt būtisku kaitējumu strādājošo veselībai. Runājam arī par Eiropas Parlamenta deputātu plāniem pieprasīt stingrākus satiksmes drošības pasākumus un pilsoņu iniciatīvu "Glābiet bites un lauksaimniekus", kurai izdevies savākt vairāk nekā miljonu parakstu.

Vadu mudžeklis un dažādu lādētāju kolekcija uz galda vai atvilknēs – tuvākajos gados tas viss varētu kļūt par pagātni. Eiropas Komisija ierosinājusi tiesību aktu, lai noteiktu vienotu uzlādes risinājumu visām mobilajām elektroniskajām ierīcēm. Nākt klajā ar šādu priekšlikumu pēdējo 10 gadu laikā Eiropas Komisiju vairākkārt ir aicinājis Eiropas Parlaments. Šāds solis tiek sperts, lai samazinātu elektronisko atkritumu apjomu un mazinātu neērtības patērētājiem, ko rada daudz un dažādi nesaderīgi elektronisko ierīču lādētāji. Par standartu visiem viedtālruņiem, planšetdatoriem, kamerām, austiņām, portatīvajiem skaļruņiem un pārnēsājamām videospēļu konsolēm kļūs 2014. gadā radītā USB-C tipa pieslēgvieta, kuru jau šobrīd savās ierīcēs izmanto liela daļa ražotāju.

Tomēr šī iniciatīva jau saskārusies ar tehnoloģiju giganta "Apple" pretestību, jo šis uzņēmums savām portatīvajām ierīcēm izmanto paša izstrādāto "Lightning" spraudni. Kompānija savā paziņojumā pauž bažas, ka stingrs regulējums, kas nosaka tikai viena veida savienojumus, kavē inovāciju, nevis veicina to.

Eiropas plānus par vienota lādētāja ieviešanu un to, kā varētu rīkoties kompānija "Apple", šajā podkāsta epizodē izvērtē tehnoloģiju un biznesa eksperts – mobilo sakaru ierīču un digitālās elektronikas tirgotāja "LMT Retail&Logistics" valdes priekšsēdētājs Rinalds Kalniņš. Viņš plānoto regulējumu vērtē pozitīvi un norāda, ka tas būšot gan ērti lietotājam, gan draudzīgi videi. Viņš prognozē, ka vienoto standartu nāksies ieviest arī kompānijai "Apple": "Viena lieta, kas ir izskanējusi, ka "Apple" varētu atteikties vispār no ligzdas un pāriet tikai uz bezvadu uzlādi, taču bezvadu uzlāde vienmēr būs salīdzinoši lēnāka, un šāds solis varētu radīt negatīvu "Apple" tēlu vai viedokli par iekārtu. Teorētiski iekārtā varētu būt vairākas ligzdas vai arī iekārtai tiek dots līdzi adapteris, taču šaubos, vai kāds vēlas šādu risinājumu. Man pašam liekas, ka "Apple" nebūs daudz izvēles variantu un USB-C ligzdu nāksies ieviest."

Veselībai bīstamā azbesta problēma nekur nav pazudusi – tas kā "snaudošs" ienaidnieks joprojām slēpjas daudzās ēkās. Azbestu var saturēt ne tikai līdz 2000. gadam ražotais jumtu klājuma materiāls – šīferis, bet arī termoizolācijas un citi celtniecības materiāli. Tagad, kad daudzas ēkas tiek siltinātas un renovētas, saskare ar bīstamajiem azbestu saturošajiem materiāliem ir ne tikai būvniekiem, bet azbesta šķiedras spiesti ieelpot arī tie, kas dzīvo renovējamās mājas tuvākajā apkārtnē.

Plēšot vai laužot materiālus, kas satur azbestu, gaisā izplatās mikroskopiskas azbesta šķiedras, kas ir pārāk mazas, lai tās varētu saskatīt ar neapbruņotu aci un apjaust to bīstamību. Turklāt nelielo izmēru dēļ tās ilgstoši atrodas gaisā un nenosēžas. Pētījumi liecina, ka azbesta šķiedras darba vides gaisā var saglabāties pat 70 līdz 80 stundas pēc darba veikšanas. Azbesta šķiedras un putekļi kā āķi ieduras elpceļos un plaušās, traumējot plaušu audus. Šķiedras nenoārdās un netiek izvadītas no organisma, tāpēc var izraisīt smagas saslimšanas, tai skaitā arī ļaundabīgos audzējus. Briesmas nav redzamas uzreiz, jo parasti no azbesta šķiedru ieelpošanas brīža līdz slimības sākumam ir garš apslēptais periods, kas var ilgt pat 15 - 20 gadus.

Starptautiskās arodveselības komisijas eksperti ir aprēķinājuši, ka pie pašreizējiem celtniekiem likumīgi atļautajiem limitiem saskarei ar azbesta šķiedru Eiropas Savienībā katru gadu aptuveni 90 000 nāves gadījumu saistāmi tieši ar azbestu. Satraucošā situācija apspriesta Eiropas Parlamenta Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas sanāksmē, izskatot ziņojumu par darba ņēmēju aizsardzību pret azbestu. Eiropas parlamenta ziņotājs par šo jautājumu deputāts no Dānijas Nikolajs Vilumsens norāda, ka ēku zaļās renovācijas vilnis, kur saskare ar azbestu ir neizbēgama, situāciju varētu tikai pasliktināt: "Ja mēs nerīkosimies tagad, mēs riskējam, ka desmitiem tūkstoši būvstrādnieku zaudēs dzīvību zaļā renovācijas viļņa dēļ, ja mēs nenodrošināsim viņiem labāku aizsardzību pret azbestu."

