'Eiropas plēsoņas daba': ar propagandas aktivizēšanu Lukašenko pelna bonusus Kremļa acīs

Pēdējā laikā aktivizējusies Baltkrievijas propaganda pret Poliju un Lietuvu, apsūdzot kaimiņus dažādos noziegumos pret migrantiem, kas ar Minskas varas iestāžu atbalstu mēģina nelegāli iekļūt Eiropas Savienībā (ES). Lai gan šāda veida propaganda nav jauna un ir iepriekš apstrīdēta, tai vērojams viļņveidīgs raksturs, kas saistāms ar dažādiem procesiem, papildus pakalpojot Kremļa dezinformācijas centieniem.



"Slepkavības un ņirgāšanās"



Augusta beigās Baltkrievijas Robežsardzes dienestam veltītā "YouTube" kanālā tika publicēta filma par robežsargu darbu, kurā slavēta viņu profesionalitāte un nerimtīgā cīņa pret robežu pārkāpējiem un kontrabandistiem. Tiešā veidā mākslīgi izraisītās masveida migrācijas jautājumi scenārijā netika plaši iztirzāti, taču dienesta priekšsēdētāja vietnieks Romāns Podliņevs ierakstā skaidroja, ka Baltkrievija uz robežas saskaras "ar jauniem izaicinājumiem un draudiem", ko rada "militāri politiskās situācijas saasināšanās, migrācijas krīze, politiskā un ekonomiskā spiediena pieaugums".

Pati par sevi šī filma nebūtu nekas īpašs, bet vienlaikus tajā pašā dienā, 23. augustā, Baltkrievijas valsts TV kanāls ONT demonstrēja filmu "Ārpus" jeb "Slepkavības un ņirgāšanās. Ko dara ar bēgļiem Lietuvā". Vēl pēc dažām dienām cits valsts TV kanāls "Belarus-1" demonstrēja pret Poliju vērstu sižetu ar līdzīgām apsūdzībām pret Varšavu.

Filmās izskan apsūdzības par to, ka lietuviešu un poļu robežsargi it kā sistemātiski sit, spīdzina un aplaupa migrantus, turklāt tos nelegāli stumjot iekšā Baltkrievijas teritorijā. Savukārt baltkrievu puse, spriežot pēc propagandas filmas, to vien dara, kā palīdz, glābj dzīvības un ārstē likteņa varā pamestos cilvēkus