'Eiropas projekts, šķiet, ir zaudējis savu virzošo spēku', debatēs pauž Itālijas premjers

Otrdien Eiropas Parlamentā (EP) Strasbūrā turpinājās debašu cikls par Eiropas nākotni, kurā šoreiz ar parlamentāriešiem diskutēja Itālijas premjerministrs Džuzepe Konti.

Konti uzrunas sākumā pauda prieku par iespēju debatēt ar parlamentu par Eiropas nākotni. Viņš gan teju uzreiz arī norādīja, ka "Eiropas projekts, šķiet, ir zaudējis savu virzošo spēku", tādēļ uzdevums esot atkal atdzīvināt šo projektu, padarot to ilgtspējīgu un efektīvu. Šobrīd Eiropas Savienība (ES) esot jaunu un sarežģītu izaicinājumu priekšā, kuru risināšanai nepieciešama radoša pieeja. "Svarīgs jautājums – kādu Eiropu mēs vēlamies, kādu gribam, kā to uztveram un kā paši to attēlojam," pauda Konti.

Itālijas premjers uzsvēra, ka Eiropas pamatā ir liela sašķeltība un kontrasti, valodu un kultūru dažādība, taču ir notikusi "pilnīgi nenovēršama starpkultūru bagātināšanās", kas joprojām turpinoties.

Runājot par ES vērtībām, Konti īpaši uzsvēra kapitāla un personu brīvu kustību. Viņš norādīja, ka eiropieši nevēlas atteikties no iespējas brīvi pārvietoties savienības teritorijā. Īpaši svarīga šī mobilitāte esot gados jaunajiem ES pilsoņiem.

Konti ES vadībai un institūcijām pārmeta saiknes zaudēšanu ar cilvēkiem, sakot, ka esot izveidojusies ''oligarhiska sistēma, kur reālas pilsoņu vajadzības tiek ignorētas''. Viņš skaidroja, ka ES iedzīvotāji ''atrodas uz politiskās skatuves un prasa, lai tiktu uzklausīti''. Konti aicināja ES nākt klajā ar jaunām iniciatīvām, atvērt jaunas durvis un meklēt jaunus attīstības modeļus, izvairoties no "sterila konservatīvisma".

Runājot par ES attiecībām ar pārējo pasauli, Itālijas premjers uzsvēra, ka ES jābūt stiprai, lai spētu runāt ar ASV. Tāpat viņš pauda pārliecību, ka esot jādomā par ES ieguvumiem atklājot un stiprinot dialogu ar Krieviju un Ķīnu. Vienlaikus gan viņš norādīja, ka jāturpina ES aizsardzības integrācija.

Uzrunā Konti izcēla arī Itālijai jau ilgstoši sāpīgo tematu – migrāciju. Viņš parlamentāriešiem atgādināja, ka Itālija ir Vidusjūras krastā, tādēļ migrācijas ceļi no centrālās Āfrikas nonāk tieši Itālijā. "Pastāv milzīgas liekulības problēmas Eiropas Savienībā," runājot par migrāciju teica Konti. "Ja nebūs daudzlīmeņu stratēģijas migrācijas plūsmās, tad mēs kompromitēsim ES iespējas to risināt," pauda Itālijas premjers.

Pārējām ES dalībvalstīm viņš pārmeta nespēju solidarizēties migrantu uzņemšanā: "Pārdalīšanas mehānisms nevar darboties starp trim, piecām, sešām valstīm, ja tas ir automātisks mehānisms." Tāpat viņš uzsvēra, ka ES uz migrāciju jāskatās arī no drošības aspekta un aicināja investēt sadarbībā ar Āfriku. "Nedrīkstam pakļauties nelegālajiem cilvēku pārvadātājiem, tas ir drauds mūsu drošībai un cilvēcei," apgalvoja Konti.

Savas runas noslēgumā viņš uzsvēra, ka ES ir jākalpo cilvēkiem. ''Svarīgi, lai Eiropa būtu drosmīgāka, investētu jauniešos, inovācijās,'' rezumēja Itālijas premjers.

Šīs ir jau 17. debates EP un ES valstu vadītāju diskusiju ciklā par Eiropas nākotni. Portāls "Delfi" jau ziņojis, ka parlamentāro debašu ciklā reizi mēnesī plenārsesijās viesojas viens vai divi ES dalībvalstu vadītāji, lai diskutētu par politiskā un ekonomiskā bloka nākotni.

Marta pirmajā plenārsēdē Strasbūrā deputātus uzrunās Slovākijas premjerministrs Peters Pelegrīni.

Līdz šim ar EP deputātiem diskutējuši virkne dalībvalstu līderu, tostarp: Īrijas premjerministrs Leo Varadkars, Horvātijas premjerministrs Andrejs Plenkovičs, Portugāles premjerministrs Antoniu Košta, Francijas prezidents Emanuels Makrons, Beļģijas premjerministrs Šarls Mišels, Luksemburgas premjerministrs Ksavjē Betels, Nīderlandes premjerministrs Marks Rite, Polijas premjerministrs Mateušs Moraveckis, Grieķijas premjers Aleksis Ciprs un Igaunijas premjerministrs Jiri Ratass, Rumānijas prezidents Klauss Johannis, Vācijas kanclere Angela Merkele, Spānijas premjers Pedro Sančess, Somijas premjers Juha Petri Sipile.