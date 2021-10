Eiropas un Japānas kosmiskā zonde 'BepiColombo' nosūtījusi pirmo fotoattēlu no Merkura

Eiropas Kosmosa aģentūras (ESA) un Japānas kopīgā kosmiskā zonde "BepiColombo" sestdienas rītā nosūtījusi uz Zemi pirmo fotoattēlu no Merkura, kurā iemūžināta Saulei tuvākās planētas ziemeļu puslode.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kā paziņojusi Vācijas Darmštates pilsētā bāzētās misijas vadītāja Elza Montaņona, 2018.gadā palaistā zonde palidojusi garām Merkuram aptuveni 199 kilometru attālumā no planētas virsmas, vienlaikus atrodoties 56 miljonus kilometru no Saules, kas līdzinās aptuveni 40 procentiem no attāluma starp Zemi un Sauli.

Līdz 2025.gada decembrim zondei paredzēti vēl pieci šādi pārlidojumi, izmantojot Merkura gravitācijas lauku lidojuma ātruma kontrolēšanai, lai, pamazām bremzējoties, tā galu galā spētu nonākt stabilā orbītā ap planētu un 2026.gadā sāktu pilna apmēra zinātniskos pētījumus, iepazīstot Merkura virsmu un magnētisko lauku.

Pirmajā atsūtītajā melnbaltajā relatīvi zemas izšķirtspējas attēlā saskatāms raksturīgais Merkura virsmas reljefs, ieskaitot Ļermontova krāteri, kura diametrs sasniedz 166 kilometrus.