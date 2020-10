Eiropieši ASV vēlēšanās pārliecinoši balsotu par Baidenu

Ja ASV prezidenta vēlēšanās būtu iespēja balsot eiropiešiem, Džo Baidens gūtu pārliecinošu uzvaru pār pašreizējo Baltā nama saimnieku Donaldu Trampu, liecina piektdien publiskotie aptaujas rezultāti.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Starp piecām valstīm, kuru pilsoņus intervējis sabiedriskās domas pētniecības uzņēmums BVA, vislielāko atbalstu Baidens bauda Vācijā, kur par viņu būtu gatavi balsot 66% respondentu.

Savukārt par Trampu balsotu tikai astoņi procenti vāciešu, kamēr 27% aptaujāto nevarēja izšķirties vai izteicās, ka balsošanā nepiedalītos.

Līdztekus Vācijai šī aptauja veikta arī Lielbritānijā, Francijā, Itālijā un Spānijā, un vislielāko atbalstu Trampam izrādījuši itāļi, no kuriem par viņu būtu gatavi balsot 15%.

Taču tajā pašā laikā trīskārt lielāks skaits jeb 42% aptaujāto Itālijā dotu Priekšroku Baidenam.

Eiropā vislielāko nepopularitāti izpelnījies Trampa lēmums izstāties no 2015. gada Parīzes klimata vienošanās. To aptaujāto skaits, kas pauduši atbalstu šim lēmumam, nevienā no valstīm nav sasniedzis desmit procentus, izņemot Spāniju, kur ar Baltā nama saimnieku vienisprātis ir 15% respondentu.

Gandrīz tikpat nepopulārs ir Trampa lēmums par žoga būvniecību uz robežas ar Meksiku. Vislielākie šīs idejas atbalstītāji ir briti, starp kuriem 17% žoga būvniecību vērtējuši pozitīvi.

Liels vairākums eiropiešu atzinuši, ka ASV vēlēšanas tos interesē. Visuzmanīgāk vēlēšanas vēro vācieši, no kuriem 85% atzinuši, ka cīņa par Balto namu tos interesē. Pārējās valstīs, kur veikta aptauja, interesi par ASV vēlēšanām izrādījuši aptuveni 70% respondentu.

Atbildot uz jautājumu par vispārējo attieksmi pret ASV, tikai 22% vāciešu atzinuši, ka pret savienotajām valstīm izturas pozitīvi, šajā ziņā no britiem atpaliekot par 12 procentpunktiem.

Vispozitīvāk pret ASV ir noskaņoti itāļi, no kuriem 38% sacījuši, ka par Savienotajām Valstīm domā labu.

Kopumā BVA oktobrī intervējuši 11 737 respondentus.