EK ievada pārkāpuma procedūru pret Lielbritāniju

Eiropas Komisija (EK) ievadījusi pārkāpuma procedūru pret Lielbritāniju saistībā ar tās likumprojektu par iekšējo tirgu.

"Šorīt Komisija izlēmusi nosūtīt Apvienotajai Karalistei vēstuli ar oficiālu brīdinājumu. Tas ir pirmais solis pārkāpuma procedūrā," ceturtdien pavēstījusi EK prezidente Urzula fon der Leiena. "Ar šo likumprojektu jau pēc tā iedabas tiek pārkāpta apņemšanās, rīkoties labā ticībā, kas ierakstīta izstāšanās līgumā," uzsvērusi Leiena.

Izstāšanās līgumā ir noteikts, ka Eiropas Savienībai (ES) un Apvienotajai Karalistei ir jāveic visi vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu no izstāšanās līguma izrietošo pienākumu izpildi. Tāpat līgumā noteikts, ka ES un Lielbritānijai ir jāatturas no jebkādiem pasākumiem, kas varētu apdraudēt līguma mērķu sasniegšanu. Abām pusēm ir saistošs pienākums labticīgi sadarboties, veicot uzdevumus, kas izriet no izstāšanās līguma.

Apvienotās Karalistes valdība šī gada 9.septembrī iesniedza likumprojektu par Apvienotās Karalistes Iekšējo tirgu, kura pieņemšanas gadījumā tiktu klaji pārkāpts protokols par Īriju un Ziemeļīriju, jo tas ļautu Lielbritānijas iestādēm neņemt vērā protokola materiālo noteikumu tiesiskās sekas saskaņā ar izstāšanās līgumu, skaidroja EK.

Lielbritānijas valdības pārstāvji ir oficiāli atzinuši šo pārkāpumu, norādot, ka tā mērķis ir ļaut tai pastāvīgi atkāpties no saistībām, kas izriet no protokola. Neraugoties uz daudziem ES aicinājumiem, Apvienotās Karalistes valdība nav atsaukusi likumprojekta strīdīgās daļas.

EK akcentēja, ka, šādi rīkojoties, Lielbritānija nav izpildījusi savu labticīgas rīcības pienākumu, kā noteikts izstāšanās līgumā. Turklāt tā ir uzsākusi procesu, kura rezultātā, ja likumprojekts tiks pieņemts, būtu traucēta izstāšanās līguma īstenošana. EK bija pieprasījusi Lielbritānijai līdz septembra beigām atsaukt parlamentā izskatīšanā esošo iekšējā tirgus likumu.

Likumprojekts paredz premjerministram Borisam Džonsonam piešķirt pilnvaras atkāpties no "Brexit" līgumā iekļautās normas, kura ļauj Ziemeļīrijai pēc "Brexit" piemērot citus muitas noteikumus nekā pārējai Apvienotajai Karalistei.

Beidzoties EK noteiktajam galīgajam termiņam, Brisele spērusi pirmo pārkāpuma procedūras soli un nosūtījusi Londonai oficiālu brīdinājuma vēstuli, kurā pieprasījusi mēneša laikā sniegt papildu paskaidrojumus.