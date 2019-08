EK noraida Džonsona pieprasījumu atteikties no pagaidu risinājuma

Eiropas Komisija (EK) otrdien noraidījusi Lielbritānijas premjerministra Borisa Džonsona prasību atteikties no tā dēvētā pagaida risinājuma Īrijas robežas jautājumā, lai panāktu vienošanos par Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības (ES).

Vēstulē Eiropadomes prezidentam Donaldam Tuskam Džonsons atkārtoti uzsvēris, ka Lielbritānija nevar pieņemt "antidemokrātisko" pagaidu risinājumu, kura mērķis ir novērst pēc breksita robežkontroles atjaunošanu uz Īrijas un Ziemeļīrijas robežas.

Kopš stāšanās amatā pagājušajā mēnesī Džonsons uzstāj, ka Lielbritānija no ES aizies 31.oktobrī neatkarīgi no tā, vai vienošanās par izstāšanos no bloka būs panākta, vai nē, un uzdevis aktivizēt gatavošanos bezvienošanās breksitam. Tomēr EK noraidījusi Džonsona vēstulē izteikto priekšlikumu tā dēvēto pagaidu risinājumu aizstāt ar "apņemšanos" rast "alternatīvu izkārtojumu".

"Vēstule nesniedz tiesiski iedzīvināmu risinājumu, lai izvairītos no stingras robežas atjaunošanas Īrijas salā," žurnālistiem norādīja EK pārstāve Nataša Bertauda. "Tajā nav izklāstīts, kādi varētu būt šadi alternatīvi risinājumi, un patiesībā tajā atzīts, ka nav garantiju par šādu risinājumu ieviešanu līdz pārejas perioda beigām."

Brisele apgalvo, ka pagaidu risinājums, kas paredz Lielbritānijas palikšanu ES muitas ūnijā, ir nepieciešams, lai nesagrautu bloka ārējās tirdzniecības politiku un nepieļautu starpkopienu vardarbības atjaunošanos Ziemeļīrijā.

Arī Tusks otrdien tviterī norādījis, ka pagaidu risinājums garantē, ka starp Īriju un Ziemeļīriju netiks atjaunota stingra robeža, kamēr nebūs atrasts kāds cits risinājums. "Tie, kas iebilst pret pagaidu risinājumu, nepiedāvājot reālistiskas alternatīvas, patiesībā atbalsta robežas atjaunošanu, pat ja viņi tajā neatzīstas," uzsvēris Tusks.

Tā dēvēto pagaidu risinājumu paredz Džonsona priekšteces Terēzas Mejas panāktā breksita vienošanās, kuru Lielbritānijas parlaments trīs reizes ir noraidījis. Pašreizējās vienošanās pretinieki norāda, ka tā uz nenoteiktu laiku atstāj Lielbritāniju pakļautu ES normām un pat apdraud valsts vienotību.