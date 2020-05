Eksperts: Itālijas reģioni, iespējams, manipulē ar datiem par Covid-19 izplatīšanos

Itālijas veselības nozares eksperts izteicis aizdomas, ka reģioni manipulē ar datiem par jaunā koronavīrusa izplatīšanos, lai izvairītos no ierobežojumu atstāšanas spēkā vai to pastiprināšanas.

Konkrēti tika kritizēts Lombardijas reģions, kas stingri noraidīja šīs aizdomas un draudēja vērsties tiesā. Tomēr eksperti brīdina nesteigties ar ierobežojumu tālāku atvieglošanu, kas paredzēta 3. jūnijā.

Valdība no 3. jūnija paredzējusi atļaut iedzīvotājiem brīvi pārvietoties pa visu valsti un atsākt ārvalstu tūristu uzņemšanu. Taču valdība ir paturējusi tiesības saglabāt stingrus ierobežojumus atsevišķos reģionos, ja situācija to prasīs.

"Pastāv pamatotas aizdomas, ka reģioni izmanto trikus, lai atkal nebūtu jānoslēdzas," intervijā raidorganizācijai "Radio 24" sacīja domnīcas "Fondazione GIMBE" vadītājs Nino Kartabellota. Viņš norādīja, ka Lombardijā pēdējos trīs mēnešos notikušas pārāk daudz dīvainu lietu ar datiem, tostarp, kā atveseļojušies reģistrēti cilvēki, kas izrakstīti no slimnīcas, vēl būdami slimi. Notikusi arī netipiska kavēšanās datu publiskošanā un bijušas dienas, ka veikts mazāks pārbaužu skaits, it kā Lombardija vēlētos izvairīties no jaunu inficēšanās gadījumu atklāšanas.

Lombardijas reģions paziņoja, ka šis apsūdzības ir "ļoti nopietnas, apvainojošas un, pats galvenais, neatbilst patiesībai".

Taču laikraksts "Stampa" šodien ziņoja, ka desmitiem virusologu pēdējās nedēļās ziņojuši par neatbilstībām datos, jo tajos norādīts pārāk mazs inficēto skaits.

Infekcijas slimību eksperts Luidži Toma laikrakstam "Messaggero" sacīja, ka kaut kas nav kārtībā ar vīrusa izplatības novērošanu un izsekošanu Lombardijā, kā arī Pjemontā un Ligūrijā. Arī Pasaules Veselības organizācijas (PVO) Itālijas valdības padomnieks Valters Rikardi atzina, ka pastāv nopietni iemesli domāt, ka dažos reģionos dati nav uzticami. Viņš pauda viedokli, ka vēl pāragri pieņemt lēmumu par to, vai reģionos turpināt atvieglot ierobežojumus, sevišķi Lombardijā, kur ar jauno koronavīrusu joprojām slimi 20 000 cilvēku.

Trīs Itālijas dienvidu reģioni - Kampānija, Sardīnija un Sicīlija - draudējuši neielaist ieceļotājus no valsts ziemeļiem vai arī piemērot tiem karantīnu. Saskaņā ar oficiālajiem datiem Itālijā no jaunā koronavīrusa izraisītās slimības Covid-19 miruši vairāk nekā 33 000 cilvēku, tostarp gandrīz 16 000 Lombardijā.