Ekvadorā mirusi sieviete, kas bēru laikā atsāka elpot

76 gadus vecā Ekvadoras iedzīvotāja Bella Montoja, kas mēneša sākumā tika pasludināta par mirušu, bet bēru laikā atsāka elpot, pēc septiņām slimnīcā pavadītām dienām tomēr mirusi, ziņo medijs "The Guardian".

Ekvadoras Veselības ministrija paziņojumā norādīja, ka pēc intensīvās terapijas nodaļā pavadītas nedēļas Montoja mirusi no smadzeņu išēmiska insulta.

Kā norāda sievietes dēls Gilberts Balberans, no varasiestādēm nav saņemts nekāds ziņojums ar medicīnisku skaidrojumu par to, kas notika. Balberans brīdinājis, ka "to tā neatstās".

"Delfi" iepriekš ziņoja, ka sievieti par mirušu atzina Babahojo pilsētā, kur ārsti kā nāves iemeslu norādīja iespējamu insultu. Pēc nāves sievieti ievietoja zārkā un nogādāja apbedīšanas birojā, kur viņu apraudzīja radinieki. Kad pēc gandrīz piecām stundām tuvinieki atvēra zārku, lai sievieti pirms bērēm pārģērbtu, Montoja ievilka elpu.