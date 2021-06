Ekvatoriālajā Gvinejā pēc vērienīgā sprādziena paraugprāvā tiesā virsnieku un karavīru

Pēc postošā sprādziena Ekvatoriālās Gvinejas galvaspilsētā Batā, kurā bojā gāja 107 cilvēki, par slepkavībām nolaidības dēļ tiek tiesāts viens virsnieks un karavīrs, atsaucoties uz totalitāri pārvaldītās valsts medijiem, vēsta "Africa News".

Pēc Batā esošajā Nkoa-Toma militārajā bāzē nograndušā sprādziena tiesas priekšā stājušies bāzes vadītājs pulkvežleitnants Valentīns Nzags Ega un kaprālis Hose Antonio Obama Nsue, paziņojis militārais prokurors Alehandro Mitigo. Viņi tiek apsūdzēti nolaidībā, kas izraisījusi cilvēku nāvi, ugunsgrēkus un plašus postījumus.

Tiesas sēdē, kuru atklāja 42 pie varas esošais diktators Teodoro Obiangs Nguema, abiem apsūdzētajiem tiek prasīts 70 gadu ilgs cietumsods.

Šī gada 7. martā pilsētas apbūves ieskautajā bāzē nogranda vismaz trīs vērienīgi sprādzieni, pilnībā nopostot plašu apgabalu, nogalinot 107 cilvēkus un ievainojot 615. Sprādzieni nogranda cits pēc cita, nekontrolētam ugunsgrēkam plosoties bruņojuma noliktavā.

The shocking aftermath of a blast at a Military Base in BATA, Equatorial Guinea.. #prayforGuinea #GuineaEcuatorial . International Help is urgently needed @ICRC @MSF @RESCUEorg #bata #equatorialguinea pic.twitter.com/3SGcmPqHJX

The scale of destruction in Equatorial Guinea's port city Bata has been shown in new satellite and drone imagery, revealing how areas filled with buildings and trees have been turned into derelict blast zones of rubble and twisted metal. @nnekachile has more. pic.twitter.com/gh29TuLYKF