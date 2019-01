El Chapo pa kanalizācijas sistēmu skrēja kails: mīļākā atklāj narkobarona bēgšanas detaļas

Viens no Meksikā un visā Amerikā visietekmīgākajiem narkobaroniem Hoakins Gusmans Loera, kurš plašāk pazīstams ar iesauku El Chapo jeb "Īsais" pēdējo reizi apcietināts pirms trim gadiem un pērn tika izdots ASV. Šobrīd noritošajā tiesas procesā atklājies, kā 2014. gadā, kad policija kārtējo reizi bija nonākusi uz Sinaola karteļa vadītāja pēdām, noziedznieks kails izbēdzis pa slepenu tuneli.

Pērnā gada nogalē sāktajā tiesas procesā atklājas aizvien jaunas detaļas gan par mafiozo noziegumiem, gan uzbūvētās impērijas darbības shēmām. Liecinieku vidū ir gan Latīņamerikas noziedzīgās pasaules grandi, kuri cer uz savu sodu potenciālu samazināšanu, gan politiķi, gan dažādi citi Gusmanam reiz pietuvinātie. Nupat liecību sniegusi arī viņa mīļākā Lucero Sančesa, atklājot detaļas par sava bijušā mīlnieka otro apcietināšanas reizi no bēgļu skatupunkta, raksta "Vice".

ASV specdienestu un Meksikas armijas spēku kopīgā operācija El Chapo aizturēšanai sākusies 2014. gada 17. februāra agrā rītā ap pulksten 4. Viņi bija noskaidrojuši, ka tonakt Sinaolas karteļa līderis atrodas vienā no viņa Kuljakanas pilsētas slēptuvēm. Aģenti ielauzušies mājas garāžā, bet aptuveni desmit minūtes nopūlējušies, lai uzlauztu īpaši drošās metāla durvis.

This footage shows Mexican marines struggling to break through a reinforced steel door at one of El Chapo's safe houses in Culiacán.

