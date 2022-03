"Laipni lūgti ellē" bija uzraksts, kas gozējās uz kādas ēkas sienas Sarajevā pagājušā gadsimta 90. gados, kad pilsētu bija aplenkušas un brutāli apšaudīja serbu vienības. Šos pašus vārdus varētu izmantot, runājot par to, kas pašlaik notiek Ukrainas dienvidu pilsētā. Jau vairākas nedēļas Mariupole ir pakļauta smagām apšaudēm. Organizācijas "Human Rights Watch" ziņojumā, kas tika publicēts pirmdien, situācija pilsētā raksturota kā "sasalstoša elles ainava, kurā ir līķi un iznīcinātas ēkas".

Iepriekš Mariupole bija zināma kā viens no industriālajiem centriem, taču tagad nav otras tādas pilsētas, kura no Krievijas agresijas aizvadīto nedēļu laikā ir cietusi tik ļoti, cik šī pilsēta. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sacījis, ka aptuveni ceturtā daļa pilsētas iedzīvotāju jeb 100 000 cilvēku joprojām ir iesprostoti "necilvēcīgos apstākļos" – tiem nav ūdens, pārtikas, medicīnas un citu nepieciešamo resursu. Okupanti pret ostas pilsētu vēršas ar sistemātiskiem un briesmīgiem uzbrukumiem. Skaidrojam, kādēļ tieši Mariupoli – savulaik vienu no Ukrainas galvenajiem eksporta centriem – piemeklējis tik traģisks liktenis.

Centieni evakuēt mariupoliešus nereti izvērtušies neveiksmīgi – krieviem turpinot apšaudes, maršruti, kas ved prom no pilsētas, nereti izrādās pārāk bīstami.