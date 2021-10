EP aicina uz līdzvērtīgu partnerību ar ASV

Eiropas parlamenta (EP) deputāti aicina uz ES stratēģisko autonomiju un prasa uzlabot ES un ASV koordināciju Ķīnas jautājumā, lai izvairītos no tādiem saspīlējumiem kā AUKUS darījums.

Rezolūcijā par ES un ASV turpmākajām attiecībām EP deputāti atzinīgi vērtē ASV atbalstu noteikumos balstītai daudzpusībai, un uzsver, ka tas dod svarīgu iespēju Eiropas Savienībai atkal cieši sadarboties ar ASV, portālu "Delfi" informēja EP preses sekretārs Latvijā Jānis Krastiņš.

Ziņojumā uzsvērts, ka transatlantiskās sadarbības padziļināšanas procesā ES būtu jātiecas pēc līdzvērtīgām attiecībām ar ASV, vienlaikus veicinot savu stratēģisko autonomiju aizsardzības un ekonomisko attiecību jomā, lai tādējādi īstenotu savas leģitīmās intereses saistībā ar diplomātiju, drošību un ekonomiku.

Labāka koordinācija attiecībā uz Ķīnu

ES un ASV jāizvērtē iespējamā sadarbība un koordinācijas uzlabošana jautājumos, kas skar Ķīnu, lai tādējādi nepieļautu saspīlējumu transatlantiskajās attiecībās, kāds jau izveidojies pēc trīspusējā ASV, Apvienotās Karalistes un Austrālijas drošības pakta (tā dēvētā AUKUS), kuru noslēdza, neapspriežoties ar ES sabiedrotajiem.

EP deputāti atzinīgi vērtē neseno progresu pie ES stratēģijas Indijas un Klusā okeāna reģionā, un norāda, ka koordinācija starp ASV un ES jautājumos, kas skar Ķīnu, jāvērš uz cilvēktiesību un minoritāšu tiesību aizsardzību un uz saspīlējuma mazināšanu Dienvidķīnas jūrā, Austrumķīnas jūrā, Honkongā un Taivānas šauruma abās pusēs.

Viņi pozitīvi vērtē 29. septembrī Pitsburgā notikušo ES un ASV Tirdzniecības un tehnoloģiju padomes dibināšanas sanāksmi, kas notikusi atbilstoši plānotajam, kaut arī bija jūtams saspīlējums, kas ir "atklāti un godīgi jāpārrunā".

Afganistānā gūtās mācības

Nosodot to, ka pēc ASV un Eiropas spēku izvešanas Afganistānā varu ir nežēlīgi pārņēmuši talibi, deputāti pieprasa "pamatīgu transatlantisko pārdomu procesu" par to, kāda mācība ir gūta pēc misijas Afganistānā, lai izdarītu secinājumus, kas palīdzētu turpmāk veicināt pasaulē stabilitāti, drošību un labu pārvaldību. Turklāt viņi mudina transatlantiskos partnerus veidot attiecības ar Afganistānas kaimiņiem, paturot prātā to, ka jāpalīdz nelaimē nonākušajiem cilvēkiem no Afganistānas, kuri kaimiņos ir meklējuši patvērumu.

ES būtu ciešāk jāsadarbojas ar ASV un jāatjauno stratēģiskā partnerība attiecībā uz Austrumu partnerības valstīm un Rietumbalkāniem, uzskata EP deputāti. Viņi aicina uz regulāru, institucionālu koordinācija šajā un citos ārlietu politikas jautājumos un iesaka izveidot "Transatlantisko politikas padomi", ko vadītu kopīgi ES Augstais pārstāvis ārlietās un ASV valsts sekretārs, regulāri uzturot kontaktu ar vadošajiem politiķiem.

Ziņotājs Tonino Pikula (S&D, Horvātija) sacīja: "Ar šo rezolūciju mēs nākam klajā ļoti piemērotā brīdī. Mums ir jāatjauno un jānostiprina transatlantiskā partnerība, lai risinātu kopīgās problēmas. Dažas no tām mums ir labi pazīstamas jau gadu desmitiem, bet vēl citas ir daļa no jaunākās globālās pasaules dinamikas. Nav šaubu, ka ASV joprojām ir ES tuvākais un svarīgākais stratēģiskais partneris. Savukārt, stratēģiski autonoma Eiropas Savienība būtu labākais partneris ASV!"

Rezolūcija tika pieņemta trešdien ar 550 balsīm par, 83 pret un 55 atturoties.