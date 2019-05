EP vēlēšanās Lielbritānijā triumfē Farāža "Brexit partija"

Pret Eiropas Savienību (ES) noskaņotā britu populista Naidžela Farāža jaundibinātā "Brexit partija" ir vadībā Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanās, kurām šogad Lielbritānijā vispār nebūtu vajadzējis notikt, liecina vēlēšanu daļējie rezultāti.

ES vēlēšanas Lielbritānijā notika uz politiskās krīzes fona, premjerministrei Terēzai Mejai paziņojot par atkāpšanos pēc nespējas savlaicīgi īstenot "Brexit".

Farāža jaundibinātā "Brexit partija" ir izmantojusi vēlētāju sašutumu, un saskaņā ar provizoriskiem rezultātiem tā ir vadībā ar 31,7% balsu, kas nozīmē, ka partija varētu iegūt 28 no 73 vietām, kas Lielbritānijai ir EP. Tas būs vairāk, nekā leiboristiem un konservatīvajiem kopā. Leiboristi un Konservatīvā partija "varēs gūt lielu mācību no šīs nakts, lai gan es nedomāju, ka viņi to darīs," norādījis Farāžs.

"Vēl nekad iepriekš britu politikā jauna partija, kas dibināta tikai pirms sešām nedēļām, nav uzvarējusi valsts mēroga vēlēšanās," uzsvēris vadošais britu eiroskeptiķis. Šīs vēlēšanas parādīja, cik liels atbalsts ES institūcijām ir Lielbritānijā, pirmoreiz kopš 2016. gada referenduma, kurā ar 52% balsu par un 48% pret tika nobalsots par izstāšanos no ES.

Lielbritānijas aiziešana no ES sākotnēji bija paredzēta 29. martā, bet šis process aizkavējās, parlamentam vairākkārt noraidot Mejas panākto "Brexit" vienošanos.

Saskaņā ar daļējiem vēlēšanu rezultātiem Konservatīvā partija atrodas tikai piektajā vietā ar 8,7% balsu, kas ir ievērojami mazāk nekā iepriekšējās EP vēlēšanās iegūtie 24% balsu. Galvenā opozīcijas partija - leiboristi - ir trešajā vietā ar 14% balsu.

Savukārt proeiropeiskā Liberāldemokrātu partija ierindojusies otrajā vietā ar 18,5% balsu, kas ir ievērojami vairāk par 2014. gadā iegūtajiem 6,7%. Apvienotās Karalistes Neatkarības partija (UKIP) ieguvusi tikai 3,5% balsu, zaudējot visas 23 vietas, ko tā ieņēma līdzšinējā EP sasaukumā.

Leiboristu līderis Džeremijs Korbins atzinis, ka EP vēlēšanas bijušas otrs referendums par "Brexit". "Kamēr konservatīvie izirst un nespēj valdīt un parlaments atrodas strupceļā, šim jautājumam būs jāatgriežas pie tautas - caur vispārējām vēlēšanām vai referendumu," norādījis Korbins.

Vēlētāju aktivitāte Lielbritānijā sasniegusi 36,7%, kas ir nedaudz vairāk kā 2014. gadā, kad EP vēlēšanās nobalsoja 36%, bet mazāk par šo vēlēšanu vidējo rādītāju, kas sasniedzis 50,95%.

Bijušais "Brexit" ministrs Dominiks Rābs, kurš novembrī atkāpās no amata, protestējot pret Mejas panākto "Brexit" vienošanos ar Briseli, pirms balsu skaitīšanas prognozēja, ka EP vēlēšanas atspoguļos vēlētāju neapmierinātību ar visiem politiķiem, kuri nav spējuši turēt savus solījumus par "Brexit", un rezultāti būs nesaudzīgi tradicionālajām partijām.

Šķelšanās vērojama ne tikai Konservatīvajā partijā, bet arī leiboristu rindās, kur daudzi mudinājuši Korbinu atbalstīt ideju par otru "Brexit" referendumu. Taču leiboristu ēnu kabineta finanšu ministrs Džons Makdonels, kurš ir Korbina sabiedrotais, paziņojis, ka partiju līderi rīkojušies pareizi, atbalstot ideju par otru referendumu vienīgi kā pēdējo glābiņu.

Farāžs savā kampaņā apsūdzēja Mejas valdību un visus parlamenta locekļus ""Brexit"nodevībā" un aicināja vēlētājus palīdzēt viņam mainīt politiku uz visiem laikiem.