EPPA apstiprina Krievijas delegācijas pilnvaras

DELFI PLUS

Delfi PLUS

Delfi PLUS

in-active Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51225113 [REQUEST_URI] => /news/arzemes/eppa-apstiprina-krievijas-delegacijas-pilnvaras.d?id=51225113 [REDIRECT_URI] => /news/arzemes/article.php?id=51225113 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /news/arzemes/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/delfi/news/arzemes/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/delfi [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.105 [SERVER_NAME] => www.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 84.245.235.55 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:67.0) Gecko/20100101 Firefox/67.0 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8 [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-US,en;q=0.5 [HTTP_REFERER] => https://www.delfi.lv/news/arzemes/ [HTTP_COOKIE] => enr_cxense_throttle=throttle; dcid=586531401,1,1588179636,1493402260,006561b4d5d19f6e21bc2f1b3c680d88; evid_0025=e7557543-c1db-4f94-8c51-768bc8e4dd38; evid_0025=e7557543-c1db-4f94-8c51-768bc8e4dd38; evid_ref_0025=false; cX_P=j22559xh8oapyez6; __gfp_64b=5u3ai_Z1YVNZyy_p1QdAXiBplMNEgvkf0IgsZtAUYpH.77; __utma=113760658.1708615170.1493402260.1559507679.1560661464.1777; __utmz=113760658.1545773430.1715.26.utmcsr=google|utmccn=(organic)|utmcmd=organic|utmctr=(not%20provided); _ga=GA1.2.1708615170.1493402260; polc=1; _cb=d6w1LB-FB5vDUDorT; _chartbeat2=.1493402272921.1558726563363.0111111110111111.BoopMMKPqTqCB4lFSBDWALULiqP5.1; mostread_lastadded=0; evid_v_0025=20190626034004; cX_G=cx%3A2jaxjzfd1jbcc1bjezkb6m73pz%3Ap5jiu54vrhly; delfiEmojiX=true; _v__chartbeat3=CmgIb5BqpENDHEd7p; polc_v2=1; _cb_ls=1; delfi-adid=5c297f36-ce37-4bb1-9b20-2881e707b17f%2C1533504292277%2C1559593161247; newdelfilayout2018=0; _fbp=fb.1.1549076337142.90654719; idpt=d15abe036fcfe9d,504151,gemini2,1rs4r8,fc2a19d9af76c34eeee447c1b087e754353c7a3c; idp=d15853cb184d6c0,446899,Gemini,2916ym,fa9b007db26d0adbff7b85f4497d79d1e8d566cc; idp=d15853cb184d6c0%2C446899%2CGemini%2C2916ym%2Cfa9b007db26d0adbff7b85f4497d79d1e8d566cc; cto_lwid=9b549342-6136-4cc0-a6fd-516722e2dcfb; cto_idcpy=be111e09-2d83-487e-89ab-e13efaf5de69; bookmark-intro=1; __gads=ID=6a32bc740704385d:T=1556892365:S=ALNI_MZWJ3tt0x-MQZF0-EBrFpGqDpLvNg; loginApiToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJsb2dpbi1hcGkiLCJleHAiOjE1ODkwMzQ1NTAsImNpZCI6NTYzMjU1LCJpYXQiOjE1NTc0OTg1NTB9.xvXkSCazsQllwhfCiEqqAY682uWtt8FBQKUK_oyPU84; __io_lv=1561582256687; __io=544188ec0.19a879944_1560352451975; __io_unique_43359=26; enr_adform_sent=1; _gid=GA1.2.1107629597.1561480435; cX_S=jxde534meh3l5x1v; cstp=604800; __glmrid=d7b08744-d85e-49fe-aeab-9a1e801980dd; evid_0025-synced=true; enr_cint_sent=1; cx_ib_synced=1; evid_set_0025=2; adptcmp_0025=86:12381:2; adptseg_0025=kv1001#a-kv1002#a-kv1003#e-kv1004#b-kv1007#d-kv1008#f-kv1009#15-kv1009#16-kv1009#20-kv1009#24-kv1009#5-kv1009#6-kv1009#7-kv1009#8-kv1009#9-kv1101#9-kv1201#1-kv1201#2; enreachresp_0025=ecid86; adptset_0025=1; enr_cxense_throttle=throttle; __io_session_id=57848a3b5.3659377ac_1561582249457; __io_visit_43359=1; _gat_deviceGroup=1; _gat_deviceLang=1; _gat_deviceType=1; _gat_gtag_UA_138372398_1=1 [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1 [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => town.delfi.lv, 1878288925 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 84.245.235.55, 10.1.0.111 [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => delfi [TAGFE_LOCALE] => lv_LV [PHP_SELF] => /news/arzemes/article.php [REQUEST_TIME] => 1561582334 )