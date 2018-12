Erdogans draud iebrukt ASV atbalstīto kurdu kontrolētajos Sīrijas ziemeļos

Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans trešdien paziņojis, ka tuvākajās dienās sāks jaunu militāro operāciju pret kurdu kaujiniekiem uz austrumiem no Eifratas upes Sīrijas ziemeļos.

"Mēs sāksim mūsu operāciju, lai izglābtu austrumus no Eifratas no separātistu organizācijām," valdošās partijas locekļiem un armijas amatpersonām Ankarā paziņoja Erdogans. "Mūsu mērķis nav amerikāņu karavīri," viņš piebilda.

Erdogans plānus par jaunu militāro operāciju darījis zināmus pāris stundas pēc Savienoto Valstu paziņojuma par novērošanas posteņu izveidošanu Sīrijas ziemeļos gar Turcijas robežu. Erdogans nosodīja ASV lēmumu, nodēvējot to par mēģinājumu aizsargāt teroristus, un solīja, ka Turcija ņems lietas savās rokās. Turcija jau iepriekš iebilda pret šādu posteņu izveidošanu, apgalvojot, ka to mērķis būs pasargāt Sīrijas kurdu lielāko bruņoto formējumu - "Tautas aizsardzības vienības" (YPG).

Ankara uzskata YPG par Turcijā aizliegtā separātistu grupējuma Kurdistānas Strādnieku partijas (PKK) atzaru. YPG ir vadošais grupējums "Sīrijas Demokrātisko spēku" (SDF) aliansē, kas kontrolē plašas teritorijas Sīrijas ziemeļos gar robežu ar Turciju. Vašingtona uzskata SDF par sabiedroto cīņā pret teroristu grupējumu "Daesh" Sīrijā.

Turcija oktobra beigās apšaudīja SDF pozīcijas Sīrijas ziemeļos. Erdogans toreiz draudēja iznīcināt kurdu bruņotos grupējumus uz rietumiem no Eifratas upes, neskatoties uz ASV militāro klātbūtni reģionā.

Aculiecinieki ziņo, ka drīz pēc Erdogana paziņojuma Turcija tās pierobežas pilsētā Akčakalē iepretī Sīrijas pusē esošajai Tell el Abjadai pastiprinājusi militāros spēkus, ievedot lielas bruņutehnikas kolonnas.

