Erdogans panāk savu: ASV gatavojas Turcijai nodot Ankaras ilgi lūgtos F-16

ASV, konsultējoties ar Kongresu, nodos Turcijai iznīcinātājus F-16, otrdien paziņoja ASV nacionālās drošības padomnieks Džeiks Salivans, kuru citē "Financial Times" (FT).

Ar šo paziņojumu Vašingtona nākusi klajā dažas stundas pēc tam, kad Turcijas prezidents Radžeps Tajips Erdogans deva zaļo gaismu Zviedrijas uzņemšanai NATO. Turcija vairāk nekā gadu bija galvenais šķērslis Stokholmas centieniem pievienoties aliansei.

ASV prezidents Džo Baidens "nav izvirzījis nekādus brīdinājumus vai nosacījumus [iznīcinātāju nodošani]" (..) un viņš plāno atbalstīt to nodošanu, konsultējoties ar Kongresu," pirms NATO samita Viļņā sacīja Salivans.

Baidena administrācijas amatpersonas ļoti rūpīgi centušās neparādīt nekādu skaidru saikni starp iznīcinātāju nodošanu un Zviedrijas dalības pieteikuma apstiprināšanu. Tomēr jautājums par F-16 jau ilgstoši ir bijis faktors, kas ticis saistīts ar Turcijas vilcināšanos NATO saimē uzņemt Zviedriju.

Zināms, ka Erdogans ir vēlējies iegūt F-16 kopš laika, kad Turciju izraidīja no piektās paaudzes ASV iznīcinātāju F-35 programmas. Ankara no šīs programmas tika izslēgta jau ASV eksprezidenta Donalda Trampa administrācijas laikā. Galvenais iemesls tam bija fakts, ka Turcija bija lēmusi no Krievijas iegādāties pretgaisa aizsardzības sistēmas S-400.

Ankaras lēmums atteikties no opozīcijas Zviedrijas uzņemšanai NATO ir spēcīgs vēstījums ASV Kongresam, kuram ir jāapstiprina F-16 nodošana, atzīmē medijs, norādot, ka iepriekš pret šādu soli ir iebilduši vairāki amerikāņu Kongresa deputāti.

Baidens pirmdien runāja ar Erdoganu ceļā uz NATO samitu Viļņā, un viņam ir paredzēts Turcijas līderi satikt arī otrdien. Viņi apsprieda to, "kā ASV un Turcija var virzīties uz priekšu pozitīvi", ja Ankara "spertu lielu soli" un atbalstītu Zviedrijas centienus pievienoties NATO, sacīja Salivans.

ASV Senāta Ārlietu komitejas priekšsēdētājs Bobs Menendess, kurš bija pret iznīcinātāju nodošanu, pirmdien norādīja, ka varētu atteikties no saviem iebildumiem pret šo soli diskusijās ar Balto namu. "Mums ir sarunas ar administrāciju," Menendess sacīja aģentūra "Reuters". "Ja viņi var atrast veidu, kā nodrošināt Turcijas agresijas pārtraukšanu pret tās kaimiņvalstīm (..) tas ir lieliski, taču tai ir jābūt pastāvīgai realitātei."