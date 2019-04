Erdogans: Par saistību ar puča plānošanā apsūdzēto Gilenu apcietināti 30 000 cilvēku

Par saistību ar trimdā ASV mītošo turku musulmaņu garīdznieku Fetullu Gilenu, kuru Ankara apsūdz 2016. gada 15. jūlija puča organizēšanā, cietumos atrodas 30 599 cilvēki, trešdien pavēstīja Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans.

Ankara puča organizēšanā apsūdz Gilenu un viņa kustību, kas tagad Turcijā tiek uzskatīta par teroristu organizāciju.

Turcijas valdība nepagurusi strādās, "līdz mēs valsti pilnībā nebūsim atbrīvojuši no šī ļaunuma", izsakoties par Gilena kustību, Ankarā sacīja Erdogans.

Stāvot pie policijas īpašo spēku galvenās mītnes, kas neveiksmīgā puča gaitā cieta sprādzienā, Erdogans norādīja, ka varasiestādes vēl ir tālu no tā, lai pilnībā "attīrītu" valsts institūcijas no šīs "nodevēju bandas".

Ir notiesāti 20 226 par saistību ar puču apsūdzētie, sacīja prezidents.

Vairākus gadus pēc puča, kuru sarīkoja bruņoto spēku grupējums, varasiestādes turpina regulāri vērsties pret tiem, kurus tur aizdomās par sakariem ar Gilenu - bijušo Erdoana sabiedroto, kurš tagad dzīvo trimdā ASV.

Tikai otrdien vien desmit provincēs izdoti orderi par 442 aizdomās turēto apcietināšanu. No viņiem 263 cilvēki aizturēti, vēsta ziņu aģentūra "Anadolu".

Pēc puča no darba policijā atbrīvots 31 000 cilvēku, 15 000 no armijas un 4000 no tieslietu sistēmas, sacīja Erdogans.

Gilens noliedz, ka viņam būtu bijusi jelkāda loma pučā, kurā vairāk 250 cilvēki zaudēja dzīvību un 2000 tika ievainoti.