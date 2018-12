Erdogans sola aizvākt kurdu kaujiniekus no Sīrijas ziemeļiem

Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans pirmdien solījis padzīt kurdu kaujiniekus no Sīrijas ziemeļiem, ja ASV nepanāks, ka viņi aiziet no teritorijas uz austrumiem no Eifratas.

Erdogans ar šādu paziņojumu nācis klajā pēc piektdienas telefonsarunas ar ASV prezidentu Donaldu Trampu. Telefonsarunā abi līderi vienojās nodrošināt "efektīvāku sadarbību" starp abām valstīm Sīrijas operācijās.

Pagājušajā nedēļā Erdogans draudēja tuvākajās dienās sākt uzbrukumu ASV atbalstītajam Sīrijas kurdu lielākajam bruņotajam formējumam - Tautas aizsardzības vienībām (YPG) - uz austrumiem no Eifratas upes, kur atrodas amerikāņu karavīri.

Ankara uzskata YPG par Turcijā aizliegtā separātistu grupējuma Kurdistānas Strādnieku partija (PKK) atzaru.

YPG kontrolē plašas teritorijas Sīrijas ziemeļos gar robežu ar Turciju. Vašingtona uzskata YPG par sabiedroto cīņā pret teroristu grupējumu "Daesh" Sīrijā.

"Es runāju ar Trampu. Teroristiem ir jāpamet Eifratas austrumu apgabals. Ja viņi nedosies prom, mēs viņus aizvāksim," šodien televīzijā paziņoja Erdogans.

Lai gan Erdogans sacīja, ka Turcija var sākt militāro operāciju jebkurā brīdī, viņš lika noprast, kas ir iespējamas sarunas ar ASV.

"Tā kā mēs esam stratēģiski partneri, tad mums jādara tas, kas ir nepieciešams," sacīja Turcijas prezidents, piebilstot, ka ASV ir jāpilda savi solījumi.

ASV atbalsts YPG ir saasinājis attiecības ar Turciju. Situāciju vēl vairāk sarežģījis ASV lēmums izveidot novērošanas posteņus Sīrijas ziemeļos gar Turcijas robežu, lai novērstu domstarpības starp Turcijas spēkiem un YPG.

Turcija ir īstenojusi divas militāras operācijas, lai palīdzētu Sīrijas kaujiniekiem atgūt teritorijas no "Daesh" un YPG. Pirmā militārā operācija sākās 2016. gada augustā un ilga līdz 2017. gada martam un bija vērsta pret "Daesh" kaujiniekiem gar Sīrijas un Turcijas robežu un YPG centieniem nostiprināties šajās teritorijās.

Otrā militārā operācija sākās 2018. gada janvārī un ilga līdz martam. Tā bija vērsta pret kurdu kaujiniekiem Afrīnas reģionā Sīrijas ziemeļrietumos.