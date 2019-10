Erdogans: Turcija drīzumā veiks militāru operāciju Sīrijā

Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans sestdien paziņoja, ka viņa valsts veiks militāru intervenci Sīrijas ziemeļaustrumos "jau šodien vai rīt".

"Mēs šo operāciju veiksim gan no sauszemes, gan no gaisa," Erdogans sacīja savas partijas biedriem Ankarā, runājot par Sīrijas teritoriju uz austrumiem no Eifratas, kuru galvenokārt kontrolē ASV atbalstītie kurdu kaujinieki.

"Mēs esam sagatavojušies, esam pabeiguši savus operācijas plānus, devuši visus nepieciešamos rīkojumus," partijas biedrus informēja Erdogans.

Viņš uzsvēra, ka Turcija "ir spiesta" ar militāru rīcību gādāt par savu drošību, lai pēc iespējas ātrāk mājās varētu atgriezties tie Sīrijas iedzīvotāji, kuriem kara dēļ mājas bija jāpamet. Turcija ir uzņēmusi 3,6 miljonus Sīrijas bēgļu.

Erdogans iepriekš ir stāstījis par plāniem divus miljonus Sīrijas iedzīvotāju ievietot 30 kilometrus plašā drošības zonā, kas stieptos no Eifratas austrumiem līdz robežai ar Irāku.

Pēc divām militārām operācijām Turcija ir pārņēmusi kontroli pār teritorijām uz rietumiem no Eifratas.

NATO sabiedrotās Turcija un ASV ir veikušas kopīgas sauszemes un gaisa patruļas gar Sīrijas ziemeļaustrumu robežu ar Turciju. Augustā abas puses vienojās šajā apkaimē izveidot "drošības zonu".

Turcija ASV atbalstītās Kurdu Tautas aizsardzības vienības (YPG) uzskata par teroristisku organizāciju un ir aicinājusi tās un citus saistītos grupējumus, tostarp Sīrijas Aizsardzības spēkus (SDF) pilnībā padzīt no robežas tuvuma.

ASV ir pakļāvušās gan uz YPG, gan SDF cīņā pret ekstrēmistu grupējumu "Islāma valsts" Sīrijā.

Erdoans vairākkārt brīdinājis, ka gadījumā, ja drošības zona netiks izveidota līdz septembra beigām, tad Turcijai būs jāīsteno savi militārie plāni.

Precīzāka informācija par to, kurš kontrolētu šādu zonu un kādā veidā.

SDF "nekavēsies novērst jebkādas provokatīvas darbības no Turcijas puses, lai aizsargātu sevi un savus cilvēkus", sestdien tviterī rakstīja SDF preses pārstāvis Mustafa Bali.