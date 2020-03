Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans uzdevis krasta apsardzei neļaut migrantiem šķērsot Egejas jūru, paziņojušas amatpersonas.

"Pēc prezidenta pavēles migrantiem netiks dota atļauja šķērsot Egejas jūru, jo tas ir bīstami," tviterī paziņoja krasta apsardze. "Pieeja nevērsties pret migrantiem, kas vēlas pamest Turciju, paliek spēkā, bet šī jaunā pieeja aptver jūras šķērsošanu briesmu dēļ." Krasta apsardze paziņoja, ka ceturtdien izglābti 97 migranti, kad "Grieķijas puse izlaida gaisu trim laivām un atstāja tās pusnogrimušā stāvoklī jūras vidū".

Turcija pagājušajā ceturtdienā pavēstīja, ka vairs neliks šķēršļus migrantiem, kas vēlas doties uz Eiropu, un pēc šī paziņojuma robežas virzienā sākās masveidīga nelegālo imigrantu plūsma. Starp tiem, kas šobrīd drūzmējas pie Grieķijas robežas vairums, šķiet, ir afgāņi, taču viņu vidū ir arī daudzu citu valstu pilsoņi, tostarp irāņi, irākieši, bangladešieši un sīrieši. Daļa nelegālo imigrantu mēģinājuši sasniegt arī Grieķijai piederošās salas Egejas jūrā.

Turcija, kurā jau uzturas aptuveni 3,6 miljoni sīriešu bēgļu, apgalvoja, ka tā bijusi spiesta atvieglot robežkontroli, jo nesaņem pietiekamu atbalstu bēgļu uzturēšanai, un pieprasījusi lielāku palīdzību no ES šajā jomā. Taču ES apgalvo, ka pilda savu daļu no vienošanās, ko 2016.gadā noslēdza ar Turciju par migrācijas plūsmas ierobežošanu no Sīrijas.

Turcijas prezidents Redžeps Tajips Erdogans lēmumu par robežas atvēršanu pieņēma pēc situācijas saasināšanās Sīrijas Idlibas provincē. Sīrijas armija valsts ziemeļos, arī Idlibas provincē, kur atrodas pēdējais nemiernieku bastions, kopš decembra izvērsusi uzbrukumu pret nemiernieku spēkiem.

Savukārt Grieķijas premjers Kiriaks Micotakis paziņojis, ka ES 2016.gadā noslēgtā vienošanās ar Turciju migrantu plūsmas ierobežošanai ir mirusi. "Būsim godīgi, vienošanās ir mirusi," intervijā telekanālam CNN pavēstīja Micotakis.

Pēc viņa teiktā, vienošanās vairs nestrādā, jo Turcijas varasiestādes izraisījušas pašreizējo krīzi uz Grieķijas un Turcijas robežas, mudinot un pat palīdzot migrantiem un bēgļiem pamest savas patvēruma vietas un doties uz Eiropu.

"Turcijai ir pienākums neļaut cilvēkiem sasniegt piekrasti un darīt visu, lai savaldītu kontrabandistus un liegtu cilvēkiem nelegāli iekļūt Grieķijā," paziņoja Mocotakis. "Tieši to saka vienošanās un Turcija dara pretējo: viņi ir sistemātiski palīdzējuši gan uz zemes, gan jūrā cilvēkiem viņu centienos nokļūt Grieķijā." Viņš uzsvēra, ka apzinās Turcijas nastu, izvietojot pie sevis miljoniem sīriešu bēgļu.