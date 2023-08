ERR: Igaunijas premjeres vīram daļēji piederošais uzņēmums turpinot darbību Krievijā

Igaunijas premjerministres Kajas Kallasas vīram Arvo Hallikam daļēji piederošais transporta uzņēmums “Stark Logistics” turpinājis darījumus ar Krieviju pēc tās pilna mēroga iebrukuma Ukrainā, vēsta raidorganizācija ERR.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Aizvadītajā nedēļā "Stark Logistics" izpilddirektors Kristjans Krāgs komentēja, ka uzņēmums savu darbību Krievijā nebija pilnībā pārtraucis. "Mūsu apjomi ir tik ļoti kritušies, ka esam spiesti pārorientēt savu darbību. Tā vietā mūsu kravas mašīnas dodas uz Baltiju, Skandināviju un Poliju," pauda Krāgs.

Papildus tam, ka gandrīz visas preču grupas ir pakļautas sankcijām, uzņēmums nav pielicis pūles, lai saglabātu savu darbību Krievijā, skaidroja izpilddirektors. "Tie daži braucieni, ko mēs šobrīd veicam, ir lielākoties pēdējās kravas. Daļa no tā ir rūpnīcu aprīkojuma pārvietošana vai atvešana mājās, lai uzņēmumi varētu pabeigt darbu," uzsvēra Krāgs. ERR norāda, ka Krāgs nevēlējās atklāt, cik daudz piegādes uzņēmums ir veicis uz Krieviju kopš pagājušā gada 24. februāra.

"Mēs esam loģistikas uzņēmums, kas iepriekš eksportēja vai veda preces, produktus un iekārtas no Krievijas mūsu Igaunijas vai starptautiskajiem klientiem. Pirms kara mēs veicām 60 līdz 70 piegādes mēnesī uz un no Krievijas. Šodien šis skaits ir samazināts līdz vienai vai divām piegādēm nedēļā. Tās visas ir saistītas ar vienu klientu – Igaunijas uzņēmumu "AS Metaprint". Mēs neveidojam attiecības ar jauniem klientiem piegādēm uz Krieviju," uzsvērts uzņēmuma paziņojumā.

Jūnija sākumā Igaunijas nodokļu un muitas pārvalde atklāja, ka Kallasa sava vīra uzņēmumam "Novaria Consult" aizdevusi 350 000 eiro. Halliks raidsabiedrībai toreiz atklāja, ka viņš ar premjerministri caur "Novaria Consult" ir investējis vairākos uzņēmumos. Uzņēmum pieder 24,8% no "Stark Logistics" un 30% no "Stark Warehousing".

"Valdība ir devusi skaidras instrukcijas, ka nevienam Igaunijas valsts uzņēmumam nedrīkst būt darījumi ar Krieviju," 2022. gada decembrī sarunā ar "Delfi.ee" apgalvoja pati Kallasa.

Trešdien, 23. augustā, Kalasa komentēja ziņas, ka viņas vīrs sadarbojas ar klientiem no Krievijas: "ERR šodien publicēja ziņu, ka ar manu vīru saistīts uzņēmums veica darījumus Krievijā. Es vēlos uzsvērt, ka manam vīram nav klientu no Krievijas Federācijas."

"Es pieturos pie viedokļa, ka jāpārtrauc jebkāda tirdzniecība vai sadarbība ar Krieviju tik ilgi, kamēr Krievija nepārtrauks iebrukumu Ukrainā. Mans vīrs ir skaidrojis, ka šis uzņēmums palīdz vienam no viņa Igaunijas klientiem saskaņā ar likumu un sankcijām izbeigt darbību Krievijā," uzsvēra premjerministre.