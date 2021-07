ES apmācīs Mozambikas armiju

Eiropas Savienība (ES) pirmdien oficiāli izveidoja militāru misiju Mozambikā, lai palīdzētu apmācīt Āfrikas valsts bruņotos spēkus, kuri cīnās pret džihādistiem Kabu Delgadu provincē Mozambikas ziemeļos, raksta "Africanews".

Kabu Delgadu provincē jau kopš 2017. gadā vardarbīgus uzbrukumus rīko ar teroristisko grupējumu "Daesh" saistīti džihādisti. Šīs vardarbības dēļ dzīvību zaudējuši aptuveni 3000 cilvēku, savukārt 800 000 nācies pamest reģionu.

Mozambikas armiju jau iepriekš apmācījusi Portugāle. Dienvideiropas valsts militārie instruktori spēlēs nozīmīgu lomu arī jaunajā ES misijā, kuru vadīs portugāļu komandieris, atzīmē medijs.

"Misijas mērķis ir apmācīt un atbalstīt Mozambikas bruņotos spēkus civiliedzīvotāju aizsardzībā un drošības atjaunošanā Kabu Delgadu provincē," teikts ES paziņojumā.

🇪🇺 EU setting up a military training mission in 🇲🇿 Mozambique, in order to help local armed forces protect the civilian population and restore safety & security in Cabo Delgado.

👇 Read the press release: https://t.co/bVUnoM9yt7 pic.twitter.com/JIGyCVBxHY