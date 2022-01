ES iestājas par Lietuvu tirdzniecības cīņā ar Ķīnu

Eiropas Savienība (ES) ceturtdien cēlusi prasību Pasaules Tirdzniecības organizācijā pret Ķīnu par tās diskriminējošo tirdzniecības praksi pret Lietuvu, kas skar arī citu eksportu no ES vienotā tirgus, vēsta Eiropas Komisijas (EK) pārstāvji.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Atbilstoši PTO noteikumiem Ķīnas rīcība ir diskriminējoša un nelikumīga, kaitējot lietuviešiem un citiem Eiropas eksportētājiem, kuru produkcijā izmantotas Lietuvā radītas komponentes, atzīmēts EK paziņojumā. Strīdu atrisināt divpusējās sarunās nav izdevies, tāpēc ES lēmusi vērst pret Ķīnu prasību.

EK Priekšsēdētājas izpildvietnieks un par tirdzniecību atbildīgais komisārs Valdis Dombrovskis norādījis, ka celt prasību pret Ķīnu nav bijusi vienkārša izvēle. "Tomēr pēc atkārtotiem nesekmīgiem mēģinājumiem situāciju atrisināt divpusēji mēs neredzam citu ceļu, kā vien pieprasīt PTO vest strīdu izšķiršanas konsultācijas ar Ķīnu," norādījis Dombrovskis, uzsverot, ka ES ir gatava vienoti un strauji vērsties pret PTO noteikumu pārkāpumiem, kas apdraud bloka vienotā tirgus integritāti.

Dombrovskis arī uzsvēris, ka ES paralēli mēģina situāciju atrisināt ar diplomātiskiem līdzekļiem.

Ķīna atsakās valstī ielaist no Lietuvas vestās preces, kā arī spiež citu ES valstu ražotājus no savām piegāžu ķēdēm uz Ķīnu eksportētiem produktiem atteikties no Lietuvā ražotām sastāvdaļām.

Lai labāk reaģētu šādos gadījumos nākotnē EK pieņēmusi tā dēvēto Pretpiespiešanas instruments, kas dos ES lielākas iespējas reaģēt ekonomiska spiediena izdarīšanas gadījumos. Instrumentu vēl jāapstiprina Eiropas Parlamentam un ES padomei.

Kopš pērnā gada decembra Ķīna uzsāka bloķēt Lietuvas vai ar to saistītas produkcijas importu iepriekš par to neinformējot ne pašu Lietuvu, ne ES. EK vairākkārt prasījušas Ķīnas amatpersonām skaidrot un pārtraukt šo praksi, kas nav devis rezultātu.

Paredzams, ka prasības celšana pret Ķīnu, atbilstoši PTO praktizētajām procedūrām sākotnēji formāli prasīs Ķīnai skaidrot savu rīcību. Gadījumā, ka konsultācijas nedos pozitīvu risinājumu 60 dienu laikā, ES var prasīt izveidot PTO paneli problēmjautājuma atrisināšanai.

Ķīna pret Lietuvu ar ekonomiskām sankcijām vērsās pēc tam, kad mūsu kaimiņvalsts valdība pagājušā gada augustā ļāva Taivānai atvērt pārstāvniecību, izmantojot vārdu Taivāna (iepretim praksei de facto vēstniecības dēvēt par Taipejas misijām, kā tas ir arī Latvijā). Ķīna tūlītēji atsauca savu vēstnieku, kā arī apturēja diplomātiskās un ekonomiskās attiecības.

Demokrātiskā Taivāna savukārt reaģējusi, solot nepilnu 180 miljonu eiro vērtas investīcijas Lietuvā abpusēji nozīmīgu nozaru, īpaši datortehnoloģiju izstrādes, attīstībā. Sperot simbolisku soli, Taivāna, kas gadiem cieš no Ķīnas ekonomiskajām sankcijām, iepirka arī 20 000 pudeļu Lietuvas ruma, kas netika ielaists tā sākotnējā galamērķī – Ķīnā.