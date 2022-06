ES, Izraēla un Ēģipte paraksta vienošanos par dabasgāzes eksportu

Lai mazinātu Eiropas Savienības (ES) atkarību no Krievijas enerģētikas nozarē, Brisele 15.jūnijā noslēdza vienošanos ar Izraēlu un Ēģipti par dabasgāzes importu, vēsta medijs "Al Jazeera".

Vienošanās pirmo reizi Izraēlai ļaus uz ES eksportēt ievērojami lielāku apjomu dabasgāzes. Tā tiks piegādāta pa cauruļvadu uz Ēģiptes sašķidrinātās gāzes termināli Vidusjūrā, kur daļa gāzes tiks sašķidrināta un transportēta ar tankkuģiem uz Eiropas krastiem.

"Tas ir īpašs brīdis. Es ļoti atzinīgi vērtēju šī vēsturiskā līguma parakstīšanu," kopīgā konferencē ar Ēģiptes un Izraēlas enerģētikas ministriem sacīja Eiropas Komisijas (EK) vadītāja Urzula fon der Leiena.

EK vadītāja savā ierakstā mikroblogošanas vietnē "Twitter" piebilda, ka panāktā vienošanās veicinās ES enerģētisko drošību.

With this 🇪🇺🇪🇬🇮🇱 agreement we will work on the stable delivery of natural gas to the EU from the East Med region.