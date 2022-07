ES neatzīs pases, kuras okupanti izsniegs ukraiņiem

Eiropas Savienība nosoda Krievijas prezidenta Vladimira Putina lēmumu paātrināt pasu izsniegšanu visiem Ukrainas pilsoņiem un neatzīs šos dokumentus, informējis Eiropas Savienības (ES) augstais pārstāvis ārlietās un drošības politikas jautājumos Žuzeps Borels.

"Jaunie Krievijas tiesību akti, kas tagad vienkāršo pilsonības iegūšanas procedūru visiem ukraiņiem, lai iegūtu Krievijas pilsonību, ir vēl viens rupjš Ukrainas suverenitātes pārkāpums, kas saistīts ar Krievijas nelikumīgo karu," savā "Twitter" kontā skaidroja Borels. Borela ierakstā minēts, ka šādi izsniegtās Krievijas pases ES neatzīs.

The new Russian legislation now simplifying the procedure for all Ukrainians to obtain RU citizenship is yet another flagrant violation of UA sovereignty, linked to Russia's illegal war.