ES necenšas bloķēt Kaļiņingradai paredzētos sūtījumus, uzsver Brisele

Brisele paziņoja, ka ES necenšas bloķēt sankcijām pakļauto preču sūtījumus no Krievijas uz Kaļiņingradu, raksta "Financial Times".

Eiropas Komisija trešdien nāca klajā ar norādījumiem, kas apstiprina, ka bloks nemēģina liegt pa dzelzceļu pārvadātajām precēm šķērsot Lietuvas teritoriju, lai tās sasniegtu Krievijas anklāvu Baltijas jūrā.

Tomēr preces, uz kurām attiecas ES sankcijas, piemēram, tērauds un cements, nedrīkstēs pārvadāt pa autoceļiem, teikts paziņojumā. Sankcionētas militāras un divējāda lietojuma preces un tehnoloģijas ir pilnībā aizliegtas neatkarīgi no transporta veida.

Šāds solis no Briseles puses nāk pēc nedēļām ilgām sarunām par to, cik stingri jāievieš sankcijas pret Kaļiņingradai paredzētajiem Krievijas produktiem. Lietuva rūpīgi pārbauda sūtījumus, un tas izraisījis asu reakciju no Maskavas, kas apsūdzēja ES "blokādes" noteikšanā.

Lietuva kontrolē vienīgo sauszemes dzelzceļa maršrutu, kas savieno Kaļiņingradu ar kontinentālo Krieviju caur Baltkrieviju. Dažas ES amatpersonas ir privāti kritizējušas Lietuvas pārbaužu apjomu un intensitāti, bažījoties, ka tās var radīt bīstamas nesaskaņas ar Krieviju ģeopolitiski sarežģītos laikos.

Savukārt Lietuvas politiķi vairākkārt ir paziņojuši, ka pareizi īsteno ES sankcijas pret Krieviju un nepiemēro nekādus vienpusējus pasākumus, noliedzot anklāva "blokādes" esamību.