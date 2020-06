'Es neuzkurināšu naida liesmas', Baidens uzrunā asi kritizē Trampu

ASV Demokrātiskās partijas vadošais prezidenta amata kandidāts Džo Baidens otrdien uzrunā Filadelfijā asi kritizēja prezidentu Donaldu Trampu, sakot, ka Baltā nama saimnieku vairāk interesē vara, nevis principi, raksta portāls "NBC Philadelphia".

"Viņš [Tramps] domā, ka šķelšanās viņam palīdz," kritizējot Trampu, teica Baidens un piebilda: "Šis narcisisms ir kļuvis svarīgāks par nācijas labklājību."

Viņa uzruna iezīmē jaunu posmu Baidena kampaņā, kura aizvadītos divus mēnešus bija ierobežota jaunā koronavīrusa pandēmijas dēļ, atzīmē medijs. Tagad bijušais viceprezidents katru dienu vēršas pret Trampa politiku, kā arī piedalās klātienes pasākumos, nevis tikai virtuālās sanāksmēs, kuras parasti nespēja piesaistīt plašu auditoriju.

Otrdienas uzruna bija trešā diena pēc kārtas, kurā Baidens redzams publiskajā vidē un to translēja trīs galvenie ASV kabeļtelevīzijas kanāli.

ASV šobrīd pārņēmuši plaši protesti, kurus izraisīja afroamerikāņa Džordža Floida slepkavība. Floidu nogalināja vardarbīga policistu rīcība aizturēšanas laikā, par ko viens no četriem viņa aizturēšanā iesaistītajiem tiesībsargiem Dereks Šovens jau saņēmis apsūdzību trešās pakāpes slepkavībā. Līdzās mierīgiem protestiem, daudzviet ASV notikuši arī grautiņi, veikalu laupīšanas un demonstrantu sadursmes ar drošības iestādēm.

Tramps otrdien sevi pasludināja par "likuma un kārtības" prezidentu, kā arī draudēja izmantot armiju nemieru neitralizēšanai. Prezidents arī izpelnījies kritiku par to, ka miermīlīgi protestētāji ar spēku tikuši izklīdināti, lai Tramps vēlāk kameru priekšā varētu pozēt pie protestos apskādētas baznīcas. Baltā nama saimnieks gan savas darbības aizstāvēja mikroblogošanas vietnē "Twitter", rakstot: "Ja protestētāji bija tik mierīgi, kāpēc viņi vakar naktī aizdedzināja baznīcu? Cilvēkiem patika mana pastaiga uz šo vēsturisko lūgšanas vietu!"

You got it wrong! If the protesters were so peaceful, why did they light the Church on fire the night before? People liked my walk to this historic place of worship! Sen. Susan Collins, Sen. James Lankford, Sen. Ben Sasse. Please read @MZHemingway below. https://t.co/PbVaUcKmXf