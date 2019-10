ES pagarina 'Brexit' termiņu līdz 31. janvārim

Eiropas Savienība (ES) piekritusi pagarināt "Brexit" termiņu līdz 31. janvārim, raksta britu raidsabiedrība BBC.

Eiropadomes vadītājs Donalds Tusks izteicies, ka Lielbritānija ES varēs pamest arī pirms noteiktā termiņa, ja britu parlaments apstiprinās "Brexit" vienošanos.

Šodien Lielbritānijas parlamentā plāno izskatīt premjerministra Borisa Džonsona priekšlikumu rīkot pirmstermiņa vēlēšanās 12. decembrī.

Lielbritānijai ES pamest bija paredzēts 31. oktobrī.

