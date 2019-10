ES parāda attieksmi Ķīnai: 2019. gada Saharova balvu iegūst uigurs Ilhams Tohti

Ilhams Tohti, uiguru tautības ekonomikas profesors no Ķīnas, kurš cīnās par uiguru minoritātes tiesībām Ķīnā, kļuvis par 2019. gada Saharova balvas pardomas brīvību laureātu.

24. oktobrī Eiropas Parlamenta priekšsēdētāju konference, kuru veido EP priekšsēdētājs un politisko grupu vadītāji, par Saharova balvas 2019. gada ieguvēju no trīs finālistiem izvēlējās Ilhamu Tohti.

Paziņojot plenārsēdē 2019. gada laureātu, EP priekšsēdētājs Dāvids Sasoli sacīja: "Man ir gods un patiess prieks paziņot, ka Eiropas Parlaments ir izvēlējies Ilhamu Tohti par 2019. gada Saharova balvas par domas brīvību laureātu. Tohti savu dzīvi ir veltījis uiguru minoritātes tiesību aizstāvēšanai Ķīnā. Neskatoties uz uzskatu mērenību un samierināšanās veicināšanu, viņam pēc tiesas paraugprāvas 2014. gadā tika piespriests mūža ieslodzījums.Piešķirot šo balvu, mēs noteikti aicinām Ķīnas valdību atbrīvot Tohti un ievērot minoritāšu tiesības Ķīnā.''

llhams Tohti, kā skaidro EP preses birojs, ir dialoga aizstāvis un atbalsta reģionālās autonomijas likumu īstenošanu Ķīnā. 2014. gadā viņam tika izvirzītas apsūdzības par separātisma ideju propagandēšanu, par ko piespriests mūža ieslodzījums. Neskatoties uz to, viņš joprojām aicina uz iecietību un samierināšanos. Kopš 2017. gada vairāk nekā viens miljons uiguru tautas pārstāvju ir nelikumīgi aizturēti un nosūtīti uz internēšanas nometnēm.

Saharova balvu un naudas prēmiju 50 000 eiro apmērā Eiropas Parlamenta priekšsēdētājs Dāvids Sasoli Ilhama Tohti pārstāvim pasniegs svinīgajā ceremonijā, kas norisināsies 18. decembrī Strasbūrā.

Ilhams Tohti bija viens no trīs finālistiem, kurus izvirzīja Saharova balvai 2019. gadā. Divi pārējie finālisti ir cīnītāji par cilvēktiesībām un vides aizsardzību Brazīlijā Marielle Franku, virsaitis Raoni un Klaudelisa Silva dus Santusa un piecu studentu grupa no Kenijas "The Restorers" ("Atjaunotājas"), kuras izstrādājušas lietotni ''i-Cut'', lai palīdzētu meitenēm cīnīties pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanas (SDK) tradīciju un savlaicīgi vērsties pēc palīdzības.

Visi finālisti ir uzaicināti piedalīties apbalvošanas ceremonijā decembrī.