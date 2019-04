ES pērn piešķīra aizsardzību 333 355 patvēruma meklētāju

Eiropas Savienība (ES) pagājušajā gadā piešķīrusi aizsardzību 333 355 patvēruma meklētājiem, kas ir par gandrīz 40% mazāk nekā 2017. gadā, ceturtdien paziņojis ES statistikas birojs "Eurostat".

Vislielākā grupa, kam piešķirta aizsardzība, ir sīrieši, kuri veido 29% no kopskaita. Sīriešiem seko afgāņi, kas sastāda 16% no kopskaita, un irākieši, kas veido 7% no kopējā skaita. No sīriešiem, kam piešķirta aizsardzība, aptuveni 70% atrodas Vācijā.

ES dalībvalstis arī uzņēmušas vairāk nekā 24 8000 migrantu, kuri tikuši pārvietoti no citām valstīm.

Vislielākais skaits pozitīvo lēmumu attiecībā uz aizsardzības piešķiršanu pieņemts Vācijā, kur aizsardzības statuss piešķirts 139 600 patvēruma meklētājiem. Francijā un Itālijā katrā aizsardzība piešķirta par trešdaļu mazāk cilvēku nekā Vācijā.

ES dalībvalstu rādītāji ir ļoti dažādi, un aizsardzības statusa piešķiršanu regulē vietējie likumi. Visaugstākais rādītājs ir Īrijā, kur aizsardzība piešķirta vairāk nekā astoņiem no desmit cilvēkiem, bet viszemākais ir Čehijā un Polijā, kur aizsardzība piešķirta tikai diviem no desmit migrantiem, kas to lūguši. Vācijā apstiprināti 42% lūgumu, kas ir neaudz virs vidējā ES rādītāja, kas ir 37%.