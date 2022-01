ES veidos sistēmu, lai ātrāk uzzinātu par aizdomās turēto personu bankas kontiem citās valstīs

Eiropas Savienībā (ES) tiks izveidota pārrobežu sistēma, lai varētu ātrāk noteikt, vai aizdomās turētajai personai ir bankas konti citās dalībvalstīs, ceturtdien mikroblogošanas vietnē "Twitter" informē Eiropas Parlamenta (EP) deputāte Inese Vaidere (JV).

Viņa atzīst, ka ik gadu apmēram 160 miljardi eiro jeb 1% no ES iekšzemes kopprodukta tiek iegūti finanšu noziegumos, piemēram, nelikumīgi gūtu līdzekļu legalizācijā, kas saistīta ar korupciju, ieroču, cilvēku vai narkotiku tirdzniecību, izvairīšanos no nodokļiem, arī terorisma finansēšanu. Turklāt tikai 1% no noziedzīgās naudas tiek konfiscēts.

"Tādēļ EP Ekonomikas komitejā es izstrādāju jaunu risinājumu, ko šodien prezentēju," raksta politiķe.

Viņa ir pārliecināta, ka jaunā sistēma atvieglos finanšu noziegumu izmeklēšanu un līdzekļu atgūšanu. Vienlaikus paredzēti dažādi nosacījumi, lai nepieļautu sistēmas nepamatotu izmantošanu.

Paredzams, ka šo sistēmu varētu apstiprināt pavasarī.