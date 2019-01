ES vērsīs sankcijas pret Skripaļa indētājiem Petrovu un Boširovu

Eiropas Savienības (ES) valstis vienojušās ieviest sankcijas pret četriem Krievijas pilsoņiem, kuri tiek uzskatīti par Krievijas izlūkdienesta GRU darbiniekiem, no Briseles ziņoja "Radio Brīvā Eiropa" (RFE/RL) korespondents.

Sankciju sarakstā iekļūs Krievijas pilsoņi, kas kļuva zināmi ar vārdiem Aleksandrs Petrovs un Ruslans Boširovs un kurus Lielbritānijā tur aizdomās par mēģinājumu pērnā gada martā Lielbritānijā noindēt bijušo dubultaģentu Sergeju Skripaļu un viņa meitu. Sankcijām tiks pakļauti vēl divi vārdā nenosaukti GRU darbinieki.

Mediju žurnālistiskajās izmeklēšanās noskaidrots, ka zem Petrova un Boširova vārdiem slēpjas Krievijas militārā izlūkdienesta virsnieki Anatolijs Čepiga un Aleksandrs Miškins.

Londona apgalvoja, ka uzbrukumu Skripaļiem ar nervus paralizējošo vielu "Novičok" pasūtījis Kremlis un personīgi prezidents Vladimirs Putins. Maskava apsūdzības noliedz.

Pērn decembrī Miškins un Čepiga tika iekļauti ASV sankciju sarakstā.

EU ambs have today agreed to sanction 4 GRU officers, including the two #Salisbury "tourists". 5 ppl from #Syria will also be listed. the sanctions will be approved by EU for mins on Mon & are the first under the new chemical weapons sanctions regime. #Russia #Ukraine

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 16, 2019