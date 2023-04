Esesieša mājiņa par miljonu – kādus noslēpumus glabā skaistākais Berlīnes rajons

Mazas, līkumotas ieliņas, idilliski namiņi ar dakstiņu jumtiem, ziedoši dārzi, priedes un putnu treļļi. Neliels rajons Vācijas galvaspilsētas Berlīnes dienvidrietumu priekšpilsētā Cēlendorfā ir ieguvis nosaukumu "Waldsiedlung", brīvi tulkojot – "Meža apmetne". Šis nosaukums pēc 2. pasaules kara tika izvēlēts, lai nomainītu rajona oriģinālo nosaukumu – "SS biedru ciemats". Šobrīd "Waldsiedlung" jaunie iedzīvotāji īsti negrib atcerēties savu namu sākotnējos iemītniekus, tomēr vēsture nekur nav pazudusi.

"Meža apmetne" atrodas Berlīnē pavisam netālu no metrostacijas "Krumme Lanke". Šis ir berlīniešu iecienīts pastaigu rajons, netālu ir vairāki ezeri un meža puduri. 1930. gadu vidū Berlīnes pašvaldība bija ieplānojusi šajā jaukajā vietā uzcelt privātmāju ciematu. Pavisam netālu no 1926. gada līdz 1931. gadam tika uzbūvēts privātmāju un daudzdzīvokļu ēku rajons "Krusttēva Toma būda" ("Onkel Toms Hütte"), kas savu nosaukumu ieguva no vasarnieku iecienīta restorāna. Pašvaldība gatavojās vēl vienu privātmāju rajonu ierīkot nākamajā meža gruntsgabalā, tomēr tad Vācijā pie varas bija nākuši jau nacisti, kuri izdomāja šeit būvēt slēgtu ciematiņu savas paramilitārās organizācijas "Die Schutzstaffel" (SS) darbiniekiem. Tieši SS nacistiskajā Vācijā bija atbildīga par koncentrācijas nometnēm un neskaitāmiem noziegumiem pret cilvēci.

Āriešu komūna



Ideja par šādu nacistu komūnu piederēja Trešā reiha reihsfīreram, SS struktūru vadītājam Heinriham Himleram. Viņš gribēja radīt apdzīvotu vietu, "kurā SS biedri atrastu pietiekamu un veselīgu dzīves telpu, kas būtu īpaši piemērota ģimeņu izaugsmes veicināšanai