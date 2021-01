"Nosaukt nenosaucamo un izsekot neizsekojamo" – par pilsoniskā žurnālista Eliota Higinsa grāmatu "We Are Bellingcat: Global Crime, Online Sleuths, and the Bold Future of News" ("Bloomsbury", 2021. gada marts).

"Bellingcat" nosaukums visnotaļ droši var pretendēt uz mēneša, ja ne pat visa gada vārda titulu: pēdējo dienu laikā tas izskan īpaši bieži, jo tieši šī komanda ieguvusi pierādījumus, kas kļuvuši par pamatu izmeklēšanā par Alekseja Navaļņija saindēšanu. 2021. gada martā britu izdevniecības "Bloomsbury" paspārnē iznāks Eliota Higinsa grāmata "Mēs – "Bellingcat". Globālā noziedzība, tiešsaistes izmeklētāji un ziņu žurnālistikas bezbailīgā nākotne". Britu pilsoniskais žurnālists un blogeris Eliots Higinss ir "Bellingcat" dibinātājs un vadītājs. Grāmatā plaši izklāstīti grupas nozīmīgākie izmeklēšanas gadījumi un pētījumi.

"Bellingcat" nosaukumā ir atsauce uz angļu bērnu dziesmiņu "Belling the Cat" (tiešā tulkojumā – "Zvaniņš kaķim"): peles, vēloties atbrīvoties no ļaunā kaķa, nolemj viņam kaklā iekārt zvaniņu, lai plēsoņa nevarētu pielavīties, neviena nemanīts. Vienīgais jautājums – kurš būs tik drosmīgs, lai uzkārtu zvaniņu slepkavam kaklā?