'Expo 2020': Kā Dubaija grib pārspēt visu pasauli

Starptautiskā izstāde "Expo", kuras nozīmi mēdz salīdzināt ar olimpiskajām spēlēm, valstīm sacenšoties ar arhitektoniski iespaidīgiem paviljoniem, kā arī meklējot jaunas biznesa iespējas un izrādot jaunākos tehnikas un zinātnes sasniegumus, šogad notiks Apvienoto Arābu Emirātu (AAE) pilsētā Dubaijā – un arābi dara visu, lai 2020. gada pasākums netiktu pārspēts vēl ilgi.

"Expo" ir vecākais tāda veida pasaules mēroga notikums, kas aizsācies 1851. gadā Londonā. Pasaules izstādei savulaik celts Parīzes Eifeļa tornis, tajā izstādītas tādas inovācijas kā rentgena aparāts un mobilais telefons. "Expo" ir arī izklaides iespēja, kas piesaista tūristus no visas pasaules.

Foto: Publicitātes attēli

Dubaija ir svarīgs Rietumāzijas finanšu centrs un starptautisks transporta mezgls. Pilsēta spilgti ilustrē naftas sniegtās iespējas tuksnesī veidot bagātu un iespaidīgu apdzīvotu, kuras uzdevums ir piesaistīt finanses, inovācijas un tūristus, lai arī pēc fosilo enerģijas avotu lomas samazināšanās pasaulē AAE nezaudētu iespēju pelnīt un nekļūtu par tuksneša perifēriju.

Dubaija rūpējas, lai to pamanītu. Te atrodas pasaulē augstākā celtne – 828 metrus augstais "Burj Kalifa" tornis, palmu formā izveidotas mākslīgās salas ar smalkām viesnīcām un īpašumiem, tiek būvēts mākslīgo salu arhipelāgs, kura kontūras atkārto pasaules karti.

Un AAE ar to lepojas un grib, lai to redz pasaulē. Gids mazo žurnālistu grupu, kurā decembra beigās bija arī "Delfi", skrējienā cauri pilsētai iepazīstina ar pirmo pieczvaigžņu viesnīcu, pirmo tik un tik stāvu augstceltni Dubaijā, obligāti pieminamo "septiņu zvaigžņu" buras formas viesnīcu "Burj Al Arab".

Pavadonis arī norāda, kur ir labākie skati fotografēšanai, piemēram, milzu viesnīca uz "Palm Jumeirah" salas ar viensliedes dzelzceļu priekšplānā, kas piecu kilometru garumā izbūvēts uz šī mākslīgā veidojuma un ir pirmais viensliedes dzelzceļš Tuvajos Austrumos.

Foto: DELFI

Projektiem Dubaijā resursi netiek žēloti. Izrakti pat mākslīgi līči, ko ieskauj spožas augstceltnes, bet tirdzniecības centrā, spītējot Dubaijas karstajam klimatam, darbojas iekštelpu slēpošanas kalns, kur visu gadu mākslīgi tiek uzturēta temperatūra zem nulles. Uzturēšanas izmaksas arābus nesatrauc, arī mākslīgās palmas formas salas pastāvīgi ir jānodrošina pret eroziju.

Foto: DELFI

Jaunajā Dubaijas daļā, kas noklāta ar grezniem debesskrāpjiem, neko daudz no Tuvo Austrumu noskaņas neredzēt, arī cilvēki te ir no visas pasaules. No aptuveni 9,5 miljoniem emirātu iedzīvotāju tikai 1,4 miljoni ir AAE pilsoņi. Pārējie ir ārzemnieki bez pilsonības un viesstrādnieki, pārsvarā no Dienvidaustumāzijas.

Foto: DELFI

Mūsu gids ir filipīnietis. Savukārt taksists nezināja ceļu uz mūsu viesnīcu – sarunā atklājās, ka ir atbraucis no Pakistānas un tikai otro mēnesi strādā Dubaijā. Iegūt pilsonību bez arābu izcelsmes AAE faktiski nav iespējams. Ja nav darba, nav arī atļaujas palikt valstī, kas palīdzot saglabāt zemus noziedzības rādītājus.

Lielākais pasaulē – katra valsts svarīga



Nav jau tā, ka gids izrādīja tikai viesnīcas un augstceltnes. Ekskursijā iekļauta arī vecā Dubaijas daļa ar tirgotāju pilnām ieliņām un garšvielu aromātiem. Taču galvenais objekts, ko pavadonis ved parādīt, – zeltlietu tirgus un lielākais zelta gredzens pasaulē kāda veikala vitrīnā.

Foto: DELFI

Līdzīgi ir ar "Expo 2020" – AAE vēlas, lai izstāde Dubaijā kļūst par plašāko un krāšņāko, kāda pasaulē pieredzēta, un lai to neviens nepārspētu vēl turpmākajos gados.

Rīkotāji sola, ka izstādē piedalīsies vismaz 192 valstis. Jānorāda, ka pasaulē kopumā ir 193 ANO atzītas valstis un divas valstis ar novērotāja statusu ANO – Vatikāns un Palestīna. Līdz šim 192 valstu dalību panākusi tikai Ķīna 2010. gada Pasaules izstādē Šanhajā.

Foto: DELFI

Protams, AAE to grib pārspēt. Ja ne valstu skaita ziņā, tad noteikti ar paviljoniem. Kā sola rīkotāji, Dubaijas izstādē katra Āfrikas valsts startēs ar savu atsevišķu paviljonu, nevis vienu kopīgu daudzām afrikāņu tautām, kā tas bija Šanhajā.

Saprotams, ka sava mērķa sasniegšanai AAE ir gatavi runāt ar katru valsti un piedāvāt dažādus risinājumus – kā gan citādi izstādē dabūt visu Āfriku.

Arī Latvijas kavēšanās tikt skaidrībā par dalību izstādē arābiem nepalika nepamanīta. Mūsu valstij ar "Expo" arī iepriekš nav gājis pārāk gludi, un šī reize nebija izņēmums.

Pērn valdība lauza līgumu ar Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru (LTRK) par valsts dalības 2020. gada izstādē organizēšanu. Un vēl gada beigās turpmākā Latvijas dalība "Expo" bija neskaidra.

Rezultātā novembra beigās Latvijā ieradās Dubaijas "Expo 2020" stratēģiskās komunikācijas direktors Deivids Bišofs un tika piesaistītas sabiedrisko attiecību aģentūras.

Galu galā Latvijas ekonomikas ministrs Ralfs Nemiro, kurš pats bija devies uz AAE galvaspilsētu Abū Dabī, apstiprināja, ka Latvija izstādē piedalīsies un varētu īrēt AAE celtu paviljonu.

Foto: DELFI

"AAE ir apņēmušies paviljona gatavību nodrošināt tādos termiņos, lai Latvijas puse varētu savlaicīgi sagatavot saturu. Tāpat paviljona izskats tiks nodrošināts atbilstoši apstiprinātajai tēmai un Latvijas vajadzībām," janvārī uz "Delfi" jautājumu, kāds progress novērojams "Expo" organizēšanas jautājumā, atbildēja ministrijas pārstāve Evita Urpena.

Pats Nemiro žurnālistiem Abū Dabī skaidroja, ka nepiedalīšanās Dubaijas "Expo" faktiski būtu pielīdzināma diplomātisko attiecību pārtraukšanai ar AAE. Turklāt dalība ir svarīga arī no biznesa viedokļa.

Arī Latvijas vēstnieks AAE Atis Sjanīts uzsvēra, ka arābi šo jautājumu uztver ļoti nopietni un nepiedalīšanās "Expo" būtībā izrādītos dārgāka nekā piedalīšanās. Latvija tādā gadījumā būtu vienīgā no Eiropas Savienības (ES) valstīm, kas neizmantotu šo iespēju.

Foto: Publicitātes attēli

Turklāt Dubaija ir kā Āzijas Londona – jaunas milzīga tirgus iespējas plašākā reģionā. Sjanīts atgādina, ka tepat blakus ir tādas Āzijas valstis kā Indija, kuras augošā vidusšķira ir teju neizsmeļams tirgus un kurai AAE šķiet droša un pievilcīga vieta dzīvei un biznesam.

Jānorāda, ka 2020. gadā Pasaules izstāde pirmoreiz notiks Tuvo Austrumu, Dienvidāzijas un Āfrikas reģionā (MEASA). Katrai valstij izstādes laikā būs savas nacionālās dienas – īpaša iespēja reklamēt sevi. Latvijai tā būs 27. novembris.

"Expo" ciemats pārtaps modernā rajonā



Dubaijas "Expo" izmaksas mērāmas miljardos dolāru. Taču arābi plāno ilgtermiņā. Līdzās tam, ka gatavošanās pasākumam radījusi simtiem tūkstošu jaunu darbvietu un Dubaija ar izstādi cer piesaistīt vismaz 25 miljonus apmeklētāju, plašā izstādes teritorija pēc "Expo" netiks pamesta, bet pārtaps jaunā Dubaijas rajonā "District 2020". Tā makets apskatāms jau gatavajā "Expo 2020" apmeklētāju centrā.

Foto: DELFI

Šim nolūkam visas AAE celtās ēkas tiek plānotas tā, lai noderētu arī pēc tam. Tiks saglabāti 80% uzbūvētā, piemēram, milzīgais centrālais kupols, kurā notiks izstādes galvenie pasākumi, kas tiks projicēti uz tā sienām, tāpat tiks saglabāts baltais AAE paviljons, kas veidots kā emirātu simbola – piekūna – spārni. To projektējis pasaulē slavenais spāņu arhitekts Santjago Kalatrava.

Arī paviljoni, kurus valstīm nodrošinās Dubaija (savus paviljonus pašas cels 70–80 valstis), veidoti tā, lai tiem var nomainīt fasādi un piemērot turpmākai lietošanai. Rajons būšot pielāgots ērtai dzīvošanai un gājējiem draudzīgs, ar zaļajām zonām un parkiem.

Foto: DELFI

Tas tiek saukts arī par biznesa un inovāciju rajonu. Tiks piedāvātas telpas biznesam, un AAE pārstāvji skaidro, ka uz turieni jau plāno pārcelties daudzas kompānijas.

Lai veicinātu ilgtspējīgu valsts attīstību un biznesu, Dubaija jaunajā rajonā piedāvās bezmaksas biroja telpas mazajiem uzņēmējiem un jaunuzņēmumiem no "Expo" dalībvalstīm. AAE apņemas nodrošināt piecu gadu vīzu, bezmaksas biznesa uzsākšanas iespējas un biroju divus gadus par brīvu.

Foto: DELFI

Rajonu ar Dubaijas centru savienos metro, bet netālu tikšot celta pasaules lielākā lidosta. Pats "District 2020" atrodas no Dubaijas centra galvaspilsētas Abū Dabī virzienā, ko attīstītāji uzskata par lielisku izvietojumu attīstības veicināšanai.

Vārda brīvība, viesstrādnieki un "Expo" būvlaukums



Rīkot prestižus pasaules mēroga pasākumus ir gods katrai valstij. Tomēr tos padarīt grandiozus un parādīt sevi no labākās puses izteikti bieži cenšas zemes, kurās vērojamas iekšējas un ārējā tēla problēmas. Vai tās būtu olimpiskās spēles Pekinā, vai arī Krievijas Sočos pirms Krimas okupācijas un kara Ukrainas austrumos uzsākšanas.

Foto: DELFI

AAE noteikti ne tuvu nav sliktākais piemērs, tēls ir cilvēkiem pievilcīgs un to neaizēno tādas nepatīkamas problēmas kā kaimiņos esošo sabiedroto Saūda Arābiju, kurai sanāca misēklis ar karaļnamu kritizējošā žurnālista Džamala Hašogi sadalīšanu gabalos Turcijā. Lai arī Rijāda liedzas, ASV izlūkdienesti uzskata, ka ar incidentu tieši ir saistīts saūdarābu kroņprincis.

Taču AAE valsts iekārta nav arī demokrātija. Konstitucionālo monarhiju veido septiņi emirāti, kuros islāma tikumi tiek ievēroti ar dažādu stingrību. Piemēram, Dubaijā un Abū Dabī, kur ir daudz ārzemnieku, var justies pilnībā brīvi, ģērbties karstajam laikam atbilstoši, darbojas restorāni, klubi un pludmales, kur abu dzimumu pārstāvji var atpūsties kopā.

Foto: DELFI

Tomēr kopumā AAE tiesu sistēmā ir vieta arī šariata normām, pēršana un nomētāšana ar akmeņiem ir legāli soda veidi. Vardarbība ģimenē, kamēr vien netiek pārsniegtas islāma normu robežas, nav aizliegta. Izvarošana laulībā nav noziegums, liecina "Human Rights Watch" (HRW) ziņojums par 2018. gadu.

Karalisko režīmu kritizēt nav atļauts, prese tiek cenzēta, vārda brīvība ir ierobežota. Arī AAE nedraugu Kataru slavēt nav ieteicams. Taujāts par vietējo iedzīvotāju attieksmi pret AAE monarhiem, filipīniešu gids nekavējoties sāk stāstīt, ka cilvēki ļoti mīl vietējos valdniekus un ka viesstrādnieki, līdzīgi kā viņš, ir īpaši pateicīgi par darba iespējām šajā viesmīlīgajā zemē.

2018. gadā desmit gadi cietumā piespriesti cilvēktiesību aktīvistam Ahmedam Mansūram, kurš sociālajos tīklos aicināja atbrīvot citu valdības arestētu cilvēku. 2017. gadā tāds pat termiņš piespriests akadēmiķim Naseram bin Gaiti, kurš bija kritizējis AAE un Ēģiptes valdību.

Foto: DELFI

2018. gadā nepaveicās arī ārzemniekam. Abū Dabī "par spiegošanu" tiesa piesprieda mūža ieslodzījumu britu pilsonim Metjū Hedžesam, liecina HRW ziņojums. Pēc starptautiska diplomātiska spiediena viņš tika apžēlots.

AAE nepārprotami cenšas radīt tikai labāko tēlu par sevi. Dubaija cītīgi tiek uzposta "Expo", tiek pabeigtas būves, apzaļumotas un puķēm apstādītas saliņas starp ceļiem. Apmeklējot "Expo 2020" būvlaukumu, fotografēt apkārt notiekošo žurnālistiem nav atļauts – tikai norādītu gandrīz pabeigtu vietu.

"Delfi" vaicājot par aizlieguma iemesliem, "Expo" pārstāvji to skaidroja ar personas datu aizsardzību un norādīja, ka no katra kadrā redzamā būvlaukuma strādnieka tad vajadzētu saņemt rakstisku atļauju.

Foto: Publicitātes attēli

Tiesa, daudz kur ekskursijas maršrutā strādnieki nemaz nav redzami, ir tālu vai arī gaisā esošo smilšu putekļu dēļ sejas ir aizseguši ar lakatiem, tāpēc nepamet sajūta, ka patiesais iemesls varētu būt AAE autoritārās vadības vēlme rādīt pasaulei tikai skaistus kadrus un gatavu rezultātu, nevis putekļaino procesu.

Arī portālam "Delfi" solītās oficiāli apstiprinātās fotogrāfijas no būvniecības procesa un Latvijas paviljonam iedalītā zemes laukuma "Expo 2020" pārstāvis vairāk nekā mēneša laikā nav atsūtījis. Tomēr nedaudz ielūkoties celtniecības procesā un vērienā ļauj oficiālie videoreklāmas materiāli.



Rūpes par celtniecības darbinieku privātumu mudina painteresēties par viesstrādniekiem, kurus bieži redz autobusos uz AAE ceļiem un uz kuru darbu lielā mērā balstās Dubaijas straujā izaugsme.

HRW apgalvo, ka vēl 2018. gadā celtnieki saskārās ar nopietnu ekspluatāciju – daudzi netiek pienācīgi apmaksāti un ir neaizsargāti pret piespiedu nodarbināšanu. Problēmas saglabājoties par spīti tam, ka 2017. gadā pieņemts pats pirmais likums viesstrādnieku aizsardzībai, kas cita starpā paredz vienu obligāto brīvdienu nedēļā, 30 dienu apmaksātu atvaļinājumu gadā, slimības lapu un vismaz 12 stundu atpūtu diennaktī.

Foto: DELFI

Latvijas vēstnieks AAE Sjanīts pauž pārliecību, ka emirāti nevēlas nekādus skandālus pirms "Expo", tāpēc likumi tiek ievēroti. "Te ir likumi, likumi ir jāievēro. Algas strādniekiem ir lielas, izmaksas arī lielas. Kopš te esmu, neesmu dzirdējis, ka kaut kas nebūtu kārtībā," viņš norādīja Abū Dabī notikušā sarunā.

"Expo 2020" būvlaukumā redzamie strādnieki, kā novēroja "Delfi", visi lietoja aizsargķiveres un spilgtās vestes.

Sašautais katamarāns: AAE kā reģionālais spēlētājs



2016. gadā Sarkanajā jūrā ar raķeti tika pamatīgi bojāts futūristiskais katamarāns HSV-2 "Swift". Kuģi izmantoja AAE.

Incidents parāda, ka AAE aktīvi iesaistās reģionālajos procesos. Ar liela ātruma kravas katamarānu piegādāta krava uz Jemenu, kur AAE spēki kopā ar Saūda Arābiju iesaistījušies pilsoņu karā.

Jemenas konfliktam pamatā ir reģiona valstu sāncensība ar Irānu. Saūda Arābija un AAE arābu valstu koalīcijas ietvaros, kam piepalīdz arī ASV, atbalsta Jemenas valdības spēkus, kamēr Irāna – hutiešu nemierniekus, kuru palaista raķete arī sabojāja kuģi.

Foto: Live Leak

Sīrijas pilsoņu kara laikā AAE atbalstīja bruņotās opozīcijas grupas, kas karoja pret prezidenta Bašara al Asada režīmu. Abū Dabī galvenokārt koncentrējās uz to, lai sacelšanās laikā dominējošas pozīcijas neieņem radikālie islāmisti, skaidro "Euronews".

Taču, pilsoņu karam ar Krievijas atbalstu nosveroties par labu Asadam, AAE pozīciju mainīja un pauda atbalstu Asada valdībai. 2018. gadā Abū Dabī atjaunoja diplomātiskās attiecības ar Damasku.

Citā pašlaik aktuālā konfliktā – Lībijā – AAE kopā ar Saūda Arābiju un Ēģipti atbalsta ģenerāļa Halifa Haftara spēkus, kuri pārstāv Tubrukā bāzēto valdību. Par Haftara atbalstītāju tiek uzskatīta arī Krievija, tostarp krievu algotņi.

Pretējā pusē ir ANO atbalstītā Lībijas valdība Tripolē, kuras pusē nostājušās Turcija un AAE nedraugs Katara.