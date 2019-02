'Facebook' izjauc plašu Irānas vadītu manipulācijas kampaņu

Sociālais tīkls "Facebook" ceturtdien paziņoja, ka ir dzēsis simtiem kontu no Irānas, kuri bija daļa no plašas manipulācijas kampaņas, kas tika veikta vairāk nekā 20 valstīs.

"Facebook" paziņoja, ka ir izdzēsis 783 lapas, grupas un kontus "par iesaistīšanos koordinētā neautentiskā uzvedībā, kas saistīta ar Irānu".

Šīs lapas, grupas un konti bija daļa no kampaņas Irānas interešu veicināšanai dažādās valstīs, radot neīstas "Facebook" vai "Instagram" identitātes, kas piedēvētas šo valstu pilsoņiem, paziņoja "Facebook" kiberdrošības politikas vadītājs Netenjels Glaičers.

"Mēs varam pierādīt, ka šis saturs ir nācis no Irānas, ka to kontrolēja aktori Irānā, un lielākā daļa šī satura ir pārpublicēta no Irānas valsts medijiem," preses brīfingā sacīja Glaičers.

"Tomēr mēs nevaram tieši apgalvot, kas ir aktors šajā lietā."

"Facebook" mēģina novērst dažādu valstu un citu aktoru mēģinājumus manipulēt ar šo sociālo tīklu, izmantojot neīstus kontus.

"Mēs pastāvīgi mēģinām noteikt un apturēt šāda veida darbību, jo negribam, lai mūsu pakalpojumi tiktu izmantoti manipulēšanai ar cilvēkiem," sacīja Glaičers.