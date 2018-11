'Facebook' nomelnojošās kampaņās vērsies pret savu kritiķi

Sociālaiā tīkla "Facebook" pārstāvji atzinuši, ka algojuši firmu ar nolūku radīt negatīvu iespaidu par saviem kritiķiem, ziņo portāls "Vice News".

"Facebook" kritiķis Deivids Magermans martā izveidoja grupu ar nosaukumu "Freedom From Facebook" (Brīvība no "Facebook"). Magermans šo grupu izveidoja pēc tam, kad klajā nāca informācija, ka firma "Cambridge Analytica" bija ieguvusi 50 miljonu "Facebook" profilu datus, lai tos izmantotu politiskiem nolūkiem. "Facebook" pieņēmusi darbā firmu, lai censtos pierādīt, ka Magermana darbības finansējis Džordžs Soross, vēsta portāls.

Magermans norādīja, ka viņa izveidotās grupas mērķis ir informēt sabiedrību par to, kā darbojas “Facebook”. "Facebook" pārstāvji pēdējo gadu laikā pieķerti arī citos mēģinājumiem diskreditēt savus kritiķus pēc tam, kad sociālais tīkls nonāca skandālu epicentrā saistībā ar Krievijas aktivitātēm "Facebook", cenšoties iejaukties 2016. gada ASV prezidenta vēlēšanās un citiem notikumiem.

Amizants ir fakts, ka "Facebook" algotā firma "Definers Public Relations", kurai uzdeva radīt negatīvu iespaidu par Magermanu, vienlaikus centusies vīrieti atspoguļot gan kā Sorosa atbalstītu aktīvistu, gan kā antisemītu. "Freedom From Facebook" grupu neatbalsta Soross, bet tā ir daļa no plašākas organizāciju koalīcijas. Dažas no koalīcijā esošajām grupām tik tiešām saņem Sorosa atbalstu, atzīmē "Vice News".

Mēģinājumi Magermanu atspoguļot par antisemītu sekoja pēc tam, kad protestētāji no "Freedom From Facebook" grupas rokās turēja plakātus, kuros "Facebook" vadītāji Marks Zakerberbgs un Šerila Sandberga atveidoti kā divgalvains astoņkājis, kura taustekļi ieskāvuši visu zemeslodi. Šis protests notika laikā, kad sociālā tīkla vadītāji šovasar sniedza atbildes uz jautājumiem ASV Kongresā.

Magermans, kurš pats ir ebrejs, norādīja, ka plakāts nesimbolizē antisemītismu, bet gan monopolistisku kontroli. Šobrīd "Facebook" atvainojas par mēģinājumiem diskreditēt savus kritiķus.