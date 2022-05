Faktu pārbaude: 'Bayraktar TB2' gauži kaitē Krievijas armijai

Krievijas invāzijai Ukrainā iestiepjoties jau ceturtajā mēnesī, okupantu spēki izvērš arī informatīvo karu. Cita starpā, neskatoties uz agrāk tā dēvētās pasaulē otrās spēcīgākās armijas nepieciešamību atkāpties no plašas Ukrainas teritorijas, viens no tās mērķiem ir pretinieka morāles graušana. Tā kā Turcijā ražotie kaujas droni "Bayraktar TB2" kopš kara pirmajām dienām kļuvuši par ukraiņu pretošanās simbolu, tie ir arī Krievijas propagandas mērķi.

Ukraina "Bayraktar TB2" kaujas dronus aktīvi izmanto no kara pirmās dienas. No tiem uzņemti iebrucēju tehnikas iznīcināšanas skati pat kļuva par iemeslu populāras dziesmas radīšanai, kā arī morāles graušanai otrpus frontes līnijai. Arī Krievija tiem pievērsa pastiprinātu uzmanību – šo dronu notriekšanu tās propaganda izziņo bieži, bet pierādījumi, kurus tā ir ieinteresēta publicēt, sniegti daudz retāk. Krievijas spēki Hersonas apgabalā līdz šim pieķerti arī iepriekš notriekta drona vraka nogādāšanā citviet jauna notriekšanas gadījuma simulācijā.

A quick look through @oryxspioenkop's list of the 6 photographed TB-2 loses and the wreckage does look quite similar to this one from April 2nd. pic.twitter.com/VUrMFbveeb — Oliver Alexander (@OAlexanderDK) April 28, 2022



Šī gada janvārī, pirms jaunās invāzijas, Ukrainas Gaisa spēku komandieris pulkvežleitnants Jurijs Ignats pauda, ka "Ukrainai ir aptuveni 20 "Bayraktar" dronu". Tā kā "Bayraktar TB2" nāk komplektos pa seši, tad tiek pieņemts, ka Ukrainai kara sākumā bijuši 18 šo kaujas dronu. Nedēļu pēc Krievijas jaunākā iebrukuma sākuma Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Rezņikovs izziņoja kārtējās sešu turku dronu komplekta piegādes saņemšanu.

Savukārt maija sākumā Ukrainas puses publicēts uzbrukuma video ietvēra bezpilota lidaparāta sērijas numuru, kāds Turcijā ražotāja testa poligonā fiksēts tikai marta beigās, liecinot par jaunām, iepriekš neizziņotām dronu piegādēm Ukrainai. Atbilstoši aviācijas entuziasu novērotajiem sērijas numuriem, visticamāk, Ukraina līdz šim saņēmusi vēl vismaz divas dronu piegādes jeb 12 "Bayraktar TB2", kopējo no Turcijas saņemto kaujas dronu floti palielinot līdz 36, raksta "Forbes".



In the upper right corner of this TB2 footage captured earlier today, we can see that this is being captured by TB2 Ground Control Station 12 (it is unknown if this is sequential or not) from a TB2 with registration T253. H/t @vcdgf555 for the tip! 1/3 https://t.co/8RFWTqoiGi pic.twitter.com/bxJXXKV3Lm — Amelia Smith (@ameliairheart) May 7, 2022



Līdz šim vizuāli apstiprināta astoņu "Bayraktar TB2" notriekšana. Tostarp divi notriekti Krievijā – Kurskas un Belgorodas apgabalos. Tomēr zaudējumi, kas ir mazāki par jaunu dronu piegādes apjomiem, pārsteiguši pat ekspertus. Piemēram, kara pirmajā mēnesī Britu militāro tehnoloģiju eksperts Deivids Hamblings "NBC News" pauda, ka turku ražotais drons "atbilstoši raksturlielumiem ir Pirmā pasaules kara lidaparāts – tam ir 110 zirgspēku dzinējs, tas nav neredzams, tas nav virsskaņas. Tas ir māla zvirbulis – patiešām viegli notriecams mērķis".

Neskatoties uz šiem faktiem Hamblings atzīmēja: "Ir visai šokējoši redzēt video, kuros "Bayraktar TB2" acīmredzami iznīcina Krievijas zeme-gaiss raķešu baterijas – sistēmas, kuras tieši ir paredzētas šādu [lidaparātu] notriekšanai." Vēl maija pirmajā pusē Lielbritānijas Aizsardzības ministrijas publicētajā izlūkošanas informācijā secināts, ka Ukraina ar Turcijā ražotajiem "Bayraktar" droniem veiksmīgi uzbrūk okupantu pretgaisa aizsardzības sistēmām, kā arī apgādi nodrošinošajiem kuģiem.

🇺🇦⚡️🇷🇺 A Ukrainian Bayraktar TB2 destroyed an artillery fire control point of the Russian army using Roketsan MAM-L ammunition. pic.twitter.com/iZMeafxZaj — Ali Özkök (@Ozkok_A) March 14, 2022



"Bayraktar BT2" piedalījies arī vienā no simboliski nozīmīgākajām Ukrainas līdzšinējām kara uzvarām – Melnās jūras flagmaņa "Moskva" nogremdēšanā. Drons iznīcinājis uz kuģa esošo radiolokācijas sistēmu un radarus, padarot kreiseri "aklu". Tūlīt pēc tam pa kuģi tika izšautas divas "Neptun" raķetes, no kurām viena, visticamāk, trāpīja kuģa munīcijas noliktavā.

Gan "Bayraktar" dronu simboliskā nozīme, gan ukraiņu prasmīgā to izmantošana ne tikai raķešu uzbrukumos, bet arī artilērijas uguns koriģēšanai un novērošanai, veicinājusi to popularitāti arī ārpus Ukrainas robežām. Spilgts piemērs ir nupat Lietuvā noslēgtā ziedošanas kampaņa viena "Bayraktar TB2" drona iegādei ukraiņiem. Pats līdzekļu vākšanas kampaņas ierosinātājs žurnālists Andrjus Tapins pēc nepieciešamo piecu miljonu eiro savākšanas trīs dienu iecerēto trīs nedēļu laikā arī uzsvēris, ka Tapins iepriekš uzsvēris, ka akcijas mērķis ir simbolisks – ne tikai savākt naudu drona iegādei, bet arī piesaistīt pasaules uzmanību Ukrainas situācijai un sniegt morālu atbalstu ukraiņiem.

Noprotams, ka saziedotie līdzekļi segs ne tikai drona iegādi, jo viena bezpilota lidaparāta izmaksas tiek lēstas līdz diviem miljoniem eiro. Taču, kā jau minēts, tie tiek iepirkti komplektos pa seši kopā ar komandstacijām to vadīšanai. "Bayraktar TB2" tiek uzskatīti par vieniem no lētākajiem kaujas droniem pasaulē, tie dažkārt pat tiek dēvēti par "low-cost" jeb mazcenas ieročiem.

Šādām aktivitātēm redzama arī pretreakcija Krievijas propagandā, kura turpina sludināt konkrēto dronu vājumu iepretim Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmām un pārāk lielās to izmaksas, kā arī citus negatīvus aspektus. Propagandas sludinātie vēstījumi iemantojuši arī atsevišķu Latvijas iedzīvotāju ievērību, kuri tos izplata tālāk.

Piemēram, kādā ierakstā tiek norādīts, ka šie droni ātri tiekot iznīcināti "nenodarījuši praktiski nekādu kaitējumu, jo tos ātri notriec pretgaisa aizsardzības sistēmas". Tā autors līdzekļu vākšanu retoriskā jautājumā pielīdzina butaforijai un pauž nepatiesus apgalvojumus, ka dronu izstrādājuši un ražo ukraiņi, bet pērk no turkiem par dubultu cenu. Tiesa, Ukraina pirms kara ievadīja sarunas ar Turciju par šo dronu ražošanas līnijas atvēršanu Ukrainā un esot pat sākta ražošana, bet nav ziņu, ka kāds drons būtu šajā ražotnē jau tapis.

"Kamēr tie joprojām lidos, kamēr tie joprojām ir bruņoti, tie būs noderīgi," aģentūrai "Associated Press" atzīmējis ASV bāzētā Ārpolitikas pētniecības institūta pētījumu direktors Ārons Steins,"es to sauktu par dronu "Toyota Corolla" – tas nedara visu to, ko dara augstākās klases sporta automašīna, bet tas dara 80% no tā."