Faktu pārbaude: Francijā pirms pusaudžu vakcinācijas pieprasa vecāka parakstītu piekrišanu

Spalvains, ragains briesmonis ar šļirci rokā un viņam pretī – augumā krietni mazāka kareivīga sieviete, kas sargā aiz viņas paglābušos bērnu. Šāda ilustrācija viesojusies vairākos ārvalstu vakcīnu pretinieku forumos un nu arī pievienota kādam popularitāti guvušam ierakstam latviešu valodā sociālajā tīklā "Facebook". Tas biedē, ka drīz Latvijā būšot kā Francijā, kur plāns esot "nošpricēt" visus pusaudžus un "vecāku piekrišana vairs nebūs vajadzīga". Iepazīstoties ar Francijā paredzēto kārtību klātienes mācību uzsākšanai skolās, faktu pārbaude atklāj, ka tas neatbilst noteiktajam. Proti, no 12 līdz 15 gadus vecu pusaudžu vakcinācijai pret Covid-19 Francijā ir nepieciešama vismaz viena vecāka atļauja.

Ar pieminēto ierakstu feisbukā dalījušies jau vairāk nekā 500 lietotāju, to ievietojis kāds lietotājs ar nosaukumu "Veselais saprāts", kura laika joslu ļoti lielā mērā pilda pret Covid-19 vakcināciju vērsts saturs un atsevišķu politiķu izcelšana. Komentāros pie sava ieraksta "Veselais saprāts" atsaucas uz kādas "Latvietes Līgas" ierakstu citā interneta vietnē ar teju tādu pašu tekstu, un nākamā dienā šī lietotāja dalās ar "Veselā saprāta" ierakstu.

Kāda kārtība paredzēta Francijā un kāda Latvijā, skaidroja portāls "Delfi".

Francija 12 līdz 17 gadus vecu pusaudžu vakcināciju ar "Pfizer-BioNTech" un "Moderna" vakcīnām uzsāka jūnija vidū, un Francijas Veselības ministrija lēš, ka aptuveni 57% pusaudžu vecumā no 12 līdz 17 gadiem Francijā saņēmuši vismaz vienu vakcīnas devu. Salīdzinājumam Latvijā, vienu poti saņēmuši 25% Latvijas bērnu vecumā no 12-15 gadiem (divas 18%), savukārt 43% 16-17 gadus vecie saņēmuši vienu devu, bet divas – 34%.

Latvijā vakcinācijas centros 12-15 gadus vecos bērnus sāka potēt jūnija sākumā, bet 16-17 gadus vecos – 17. maijā. Latvijā ir šāds regulējums: 12-13 gadus vecos bērnus var pieteikt vecāki vai citi likumiskie pārstāvji, un vakcinācijas laikā ir nepieciešama mātes, tēva vai cita likumiskā pārstāvja klātbūtne. Vecāku vai aizbildņu atļauja vakcīnas saņemšanai savukārt nav nepieciešama pusaudžiem no 14 gadu vecuma. Pamatojums ir šāds: atbilstoši Latvijas Pacientu tiesību likuma 13. pantam nepilngadīgiem pacientiem no 14 gadu vecuma ārstniecība ir pieļaujama, ja saņemta viņu piekrišana.

Francijā kārtība ir nedaudz atšķirīga: lēmumu par vakcināciju paši, bez vecāku piekrišanas, var pieņemt pusaudži, kas pārsnieguši 16 gadu slieksni, savukārt jaunākajiem nepieciešama vismaz viena vecāka vai likumiskā aizbildņa piekrišana vakcinēties, aizpildot dokumentu Francijas ministrijas mājas lapā, un paša pusaudža mutiska piekrišana. Otra vecāka piekrišana nav obligāta, tā ailītē veidlapā ir ierakstīta kā "fakultatīva". Pusaudzis var arī ierasties vakcinācijas centrā vecāku nepavadīts, taču līdzi jābūt vecāka parakstītam apliecinājumam. Vēl jūnija vidū bija nepieciešama abu vecāku piekrišana, bet pēcāk regulējums tika mainīts.

Kā 26. augustā vēstīja Francijas sabiedriskais radio RFI, 2. septembrī Francijas skolās atgriezīsies 12,4 miljoni pamatskolu un vidusskolu audzēkņu un gandrīz 870 000 skolotāju, ievērojot daudzus no tiem pašiem Covid-19 protokoliem, kas bija spēkā iepriekšējā mācību gadā, taču gaidāmas arī atsevišķas izmaiņas, piemēram, klasēs būs gaisa monitorēšanas ierīces.

Septembra sākumā Francijā arī sāksies pusaudžiem vecumā virs 12 gadiem adresēta vakcinācijas kampaņa, tiesa, veselības ministrs Žans Mišels Blankērs ir uzsvēris, ka skolās nebūs nekādas "veselības pases"."Skolām jāsaglabājas visiem pieejamām, tāpēc netiks pieprasītas veselības pases", Blankērs sacīja intervijā nedēļas laikrakstam "Journal du Dimanche", piebilstot, ka "tā ir mūsu filosofija kopš krīzes sākuma". Arī skolotājiem šādas "veselības pases" nav ieviestas, jo tas ministra ieskatā neesot ne likumīgi, ne vēlami, ne lietderīgi, tā vietā labāk izvēloties "uzticības un atbildības loģiku".

Arī RFI atgādina, ka Francija teju visu Covid-19 pandēmijas laiku (izņemot divas nedēļas pavasarī) turējusi atvērtas.

Tiesa, sākot no sākumsskolas, skolās iekštelpās un skolu pagalmos skolēniem jānēsā maskas, jo īpaši sākumsskolas skolēniem, kurus nevar vakcinēt, tiks arī veikti regulāri Covid-19 testi. Ja kādam skolēnam atklās Covid-19, vakcinētie skolēni varēs turpināt mācības, savukārt nevakcinētajiem būs jādodas septiņu dienu pašizolācijā. Tāda pati kārtība attieksies arī uz skolēniem, kas jaunāki par 12 gadiem, proti, kuri nav sasnieguši vakcinācijas pret Covid-19 vecumu.

Šajā rakstā pieminētajā "Facebook" ierakstā minēts, ka "Francijā tiek plānots uzsākt masveidīgu bērnu v@kcinēšanas kampaņu. Tiek gatavoti 6000 - 7000 v@kcinācijas centri skolās, lai visus pusaudžus nošpricētu". RFI vēsta, ka vakcinācijas kampaņa ir plānota, un valdība plāno izveidot pagaidu vakcinācijas centrus netālu no skolām.

Taču no kurienes idejas par obligātu bērnu vakcināciju pret Covid-19? Francijā kā obligātas ir atzītas 11 bērniem paredzētas vakcīnas, taču potes pret Covid-19 nav to vidū. Tās joprojām ir brīvprātīgas. Pirms dažiem gadiem Franciju spēcīgi skāra masalu uzliesmojums, un tas bija galvenais iemesls, kādēļ toreizējais premjerministrs Eduārs Filips iestājās par obligāto vakcīnu saraksta papildināšanu, ieviešot 11 obligātās vakcīnas kādreizējo triju vietā, vēstīja franču laikraksts "Le Figaro". Vēl pirms Covid-19 pandēmijas "Delfi" rakstīja, ka Francijā vecākiem, kuri liedz saviem bērniem vakcināciju, var pat nākties saskarties arī ar kriminālatbildību, proti, prāvu naudas sodu un cietumsodu līdz pat diviem gadiem.

Vakcīna pret Covid-19 nav obligāto vakcīnu vidū, tiesa, par to iepriekš ir bijušas diskusijas. Proti, šāgada 9. jūlijā Francijas Nacionālā Medicīnas akadēmija un Farmācijas akadēmija nāca klajā ar vēstījumu par obligāto vakcināciju pret Covid-19. Vēstules autoru ieskatā, visiem iedzīvotājiem vecumā no 12 gadiem obligātā vakcinācija pret Covid-19 ir vienīgā reālā iespēja personīgās atbildības un solidaritātes ziņā, kā ļaut aizsargāt savu un citu veselību un panākt kolektīvo imunitāti. Pagaidām gan Francijas spertie soļi ir Francijas prezidenta Emanuela Makrona 12. jūlija paziņojums par veselības aprūpes sistēmas darbinieku obligātu vakcināciju, proti, parlaments atbalstīja šādu likumu, un "Covid pasu" sistēmas attiecināšana arī uz restorāniem, bāriem un citiem publiskiem iestādījumiem. Proti, sākot ar septembra beigām, plānots to attiecināt arī uz personām, kas jaunākas par 18 gadiem, šīs pases nepieciešamas, lai apliecinātu vakcinācijas, nesenas Covid-19 pārslimošanas vai testēšanas faktu, lai varētu apmeklēt, piemēram, kinoteātrus, restorānus.